Gijón pone «los mimbres» para la educación del siglo XXI 800 escolares de toda España participan en la fase final del Festival Future Minds, que promueve la cultura emprendedora desde los centros educativos

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 16:58

Un día para diseñar el futuro de los niños y niñas que hoy tienen entre diez y catorce años. Para desarrollar habilidades y competencias «que los preparen para ser lo que quieran ser de mayores». Para facilitarles «los mimbres» que les ayudarán a tejer su futuro. LABoral Centro de Arte acoge a lo largo de toda la jornada de hoy acerca de ochocientos alumnos y alumnas de veinte centros educativos de toda España. Son los que han llegado a la fase final de la segunda edición del Festival Future Minds, un evento organizado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, el centro de empresas Valnalón y Genyus School en Gijón y que tiene como objetivo «promover la cultura emprendedora desde los centros educativos», ha recordado la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González, minutos antes de que el alumnado empezara a llegar al centro de arte.

Allí se repartieron por distintas ubicaciones, nueve en total, en las que han desarrollado talleres creativos, dinámicas STEAM, actividades deportivas innovadoras y experiencias que fusionan ciencia, tecnología, arte y sostenibilidad. Será «un día inolvidable», ha garantizado la directora de Valnalón, Marta Pérez. Salomé, Daniela y Winnie, alumnas del colegio de Ventanielles, fueron tres de las estudiantes que participaron en el taller de robotix, en el que el objetivo era construir desde cero y programar un vehículo autónomo. A escasos metros, otro grupo de estudiantes recibía, una lección de fotografía de la mano de Pedro Domínguez, de Studiof2.0. Nociones básicas para, a continuación, cámara en mano, lanzarse a poner en práctica lo aprendido para después hacer una exposición con sus fotografías. Y, mientras, en el exterior, alumnado de los colegios Valdepares, Belmonte, Obanca, Plácido Beltrán, Príncipe de Asturias (de Las Regueras) y Sagrada Familia-El Pilar (de Pola de Lena) colaboraron en la composición de un gran mural sobre emprendimiento que, una vez finalizado, se colgó a la puerta del centro de arte.

Premios para el CP Príncipe de Asturias y el IES de Candás

Ya por la tarde tendrá lugar el acto de entrega de los Premios Future Minds 2025, en los que dos centros asturianos serán protagonistas. Se trata del colegio público Príncipe de Asturias, primer premio en la categoría de Sostenibilidad, por su proyecto 'La aventura verde', y el IES Candás, segundo premio en la categoría de Innovación Social y Tecnológica, con su proyecto 'El ocle, más allá de la recolección'. En esa categoría, para alumnado de Secundaria, el primer premio se lo ha llevado el IES López Mondéjar, de Cuenca. En cuanto al alumnado de Primaria, en la categoría de Innovación el premio es para el CRA Campos de Gómara, de Soria; y en la categoría de Impacto social e Inclusión, para el CEIP San Pío X, de Murcia.

Las propuestas distinguidas incluyen proyectos innovadores, sostenibles e inclusivos, que van desde un canal de Youtube para recomendar libros, un huerto inteligente, la construcción de un bosque como escenario de aprendizaje o los usos del ocle más allá de la recolección.

