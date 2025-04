La Camocha busca al nuevo millonario

«Dentro de poco se sabrá. Aquí ya tocó más veces y siempre se supo». El premio de la Bonoloto, que el sábado dejó ... 1.721.822 euros en Gijón seguía siendo este lunes la comidilla en el poblado de La Camocha. La identidad del afortunado es aún un misterio, aunque los rumores y las principales hipótesis de los vecinos apuntan a que se trata de un hombre. Todos quieren saber a quién le ha sonreído la suerte, pero el agraciado se mantiene en lógico silencio y nadie se atreve a dar un nombre.

Tampoco parece animarse el nuevo millonario, que llevado por la euforia de la noticia o el recelo de compartir su dicha ante lo que pueda pasar aún no ha aparecido por el estanco. «De momento nada», indicó Iván Rodríguez Roibás, dueño del punto de venta mixto que despachó el boleto premiado. «No sé quién es, pero si lo supiera tampoco lo iba a decir», afirmó. Como el boleto tiene un número que se asigna de forma automática en cada apuesta, es muy difícil saber quién lo ha comprado. Por eso asegura que no tiene «ninguna sospecha». «No son números que echas todas las semanas habitualmente. Al ser aleatorio, puede ser cualquiera».

Además, el afortunado tampoco necesita pasar por el punto de venta para validar el boleto. «Eso lo puede validar y cobrar en cualquiera de las dos entidades bancarias que colaboran con Loterías y Apuestas del Estado, que son BBVA y CaixaBank. Al ser un premio superior a 2.000 euros, no lo puede cobrar en ningún receptor de loterías, así que si con el tiempo lo quiere decir, lo dirá, y si no nada», resumía Rodríguez.

109 millones en 1998

Aunque ya han repartido otros premios más veces (su madre regentó el estanco durante 53 años antes de que él cogiera las riendas), esta es la primera vez que dan tanto dinero. «Cuando estaba aquí mi madre, en 1998, tocaron 109 millones de pesetas (655.000 euros) en la Bonoloto. Y estando yo, que llevo desde 2010, di un premio de 30.000 euros de la Lotería Nacional en 2011 y otro en 2019». Por si acaso, un vecino que hacía cola para comprar pregonaba: «Esta semana voy a echalo todo». Quizá la suerte siga de cara y todo sea por volverse millonario.

«Igual no es del pueblo»

Son tantos los clientes que pasan cada día por el estanco de La Camocha, entre vecinos de los alrededores y proveedores de los diferentes establecimientos, que muchos creen que la persona premiada «igual no es del pueblo». Solo así se explicaría para ellos tanto secretismo.

Dos vecinas que prefirieron mantenerse en el anonimato aseguraron no saber tampoco de quién se trata. «Si me hubiese tocado a mí lo diría», apuntaba una. «Puede que sea alguno de los que dijeron que no les tocó, que hay gente muy lista», apostilló la otra. Pero, sin duda, no habían sido ellas. «Mi nieto me llamó y me dijo 'yo con ese dinero ya hubiese comprado cinco o seis pisos'», contró entre risas.

Tampoco ha llegado la identidad del premiado al kiosco que regenta Julio César Fernández o al bar Los Gemelos, cuya dueña, Mari Paz Iglesias, afirmó que lo estaba intentando averiguar pero «nadie suelta prenda». Eso sí, está convencida de que se acabará sabiendo: «Es un barrio obrero y al final hay señales...».