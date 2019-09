Gijón prevé reducir un tercio la lista de espera del 0 a 3 con el centro de Contrueces Los niños, en plena actividad. / FOTOS: CAROLINA SANTOS Si se cumple el plazo y las obras finalizan en diciembre, la escuela infantil podría ofertar 78 nuevas plazas antes de que acabe el curso EVA FANJUL GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:31

«¿Es usted el concejal de Educación? Pues aprovecho para decirle que necesitamos con urgencia más plazas en las escuelas infantiles y que sean gratuitas». Esta fue la inesperada reivindicación que uno de los padres de la Escuela Infantil Atalía trasladó ayer al concejal de Educación, Alberto Ferrao, durante la inauguración oficial del curso.

«Yo entré este año, pero el pasado, como muchos, me quedé fuera. Si queremos que la gente se quede en Gijón hay que garantizar estos servicios», añadió el padre. Su testimonio constata cómo la red de escuelas infantiles de Gijón se queda corta, «faltan plazas y hay que ampliar», reconoció el edil.

De hecho, este ciclo educativo arranca el curso con 757 pequeños de menos de tres años matriculados y unos 280 niños en lista de espera.

Según Alberto Ferrao la falta de plazas se debe a que «en los últimos ocho años no ha habido ninguna ampliación en la red». Ferrao destacó la importancia del «componente educativo que tienen y, sobre todo, de conciliación familiar de estos centros». Por ese motivo, el objetivo es «duplicar las plazas de 0 a 3 y después seguir ampliándolas hasta llegar a toda la población», aseguró. Para ello, el Ayuntamiento prevé abrir dos nuevos centros de 0 a 3 años, uno en Contrueces y otro en el antiguo colegio Cabrales, con el objetivo de reducir la abultada lista de espera. Ambos centros contarían con dos aulas por año, lo que supone seis nuevas unidades y un total de 156 nuevas plazas.

El concejal de Educación aseguró que la escuela infantil de Contrueces podría inaugurarse «antes de que finalice el presente curso». Para lograrlo «se están agilizando las gestiones lo máximo posible» y, por supuesto, debe cumplirse el plazo de fin de obra previsto para diciembre. Después, solo quedaría «obtener los permisos del Principado», explica. Las instalaciones de Cabrales se encuentran «en pleno proceso de tramitación administrativa de las obras» por lo que su apertura tendrá lugar «a más largo plazo».

Más allá de la necesidad de ampliación de la red, Ferrao afirmó que el curso en los centros infantiles ha comenzado «sin incidencias de personal y con normalidad», tras cubrir las bajas que hubo en las últimas semanas del curso pasado. No obstante, el edil socialista destacó que es necesario «buscar mecanismos que agilicen la gestión de las posibles bajas de la plantilla que puedan surgir, para que no se produzcan situaciones que no nos gustarían». En este momento, «hay reducciones de horarios» y «las bajas notificadas antes del veranos se están cubriendo por la bolsa de empleo y las que se han notificado estos días se están empezando a cubrir» y «aunque nos encontramos en época de movilidad de personal, ninguna plaza se ha quedado sin cubrir».

Comedores escolares

Por otro lado, el concejal se refirió al nuevo contrato para el servicio de comedores escolares. Hasta el momento, aseguró, «no se ha presentado ningún recurso a la licitación». Según Ferrao, desde la Fundación de Servicios Sociales «se sigue buscando una medida en forma de becas o ayudas para las familias no becadas que puedan verse en dificultades para hacer frente al incremento de precio de cerca del 40 %». Hasta que se confirme la licitación, sigue la prórroga del anterior contrato.