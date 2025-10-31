El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Recreación de la glorieta de Cuatro Caminos en vista aérea según el proyecto para Príncipe de Asturias de Ineco. E. C.

El Ayuntamiento de Gijón tilda de «quimera» humanizar la calle Príncipe de Asturias «sin tener otro vial de acceso a El Musel en servicio»

El gobierno de Gijón reclama al Principado y al Ministerio de Transportes que «saquen primero los camiones de la avenida en lugar de generar falsas expectativas»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:38

Comenta

El equipo de gobierno municipal contradice la afirmación realizada por el Principado, en la última reunión del Consejo Social, de que el proyecto técnico para humanizar la avenida Príncipe de Asturias ... ya está en condiciones de licitarse si el Ministerio de Transportes así lo decide.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  4. 4

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  7. 7

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  8. 8 Adiós a José Manuel Vilabella, voz irrepetible de la gastronomía
  9. 9 Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Gijón tilda de «quimera» humanizar la calle Príncipe de Asturias «sin tener otro vial de acceso a El Musel en servicio»

El Ayuntamiento de Gijón tilda de «quimera» humanizar la calle Príncipe de Asturias «sin tener otro vial de acceso a El Musel en servicio»