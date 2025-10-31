El Ayuntamiento de Gijón tilda de «quimera» humanizar la calle Príncipe de Asturias «sin tener otro vial de acceso a El Musel en servicio»

El equipo de gobierno municipal contradice la afirmación realizada por el Principado, en la última reunión del Consejo Social, de que el proyecto técnico para humanizar la avenida Príncipe de Asturias ... ya está en condiciones de licitarse si el Ministerio de Transportes así lo decide.

«Dado que la ley estipula que la vía de acceso a un puerto de interés general (como es El Musel) debe ser siempre de titularidad estatal, hasta que no haya un acceso alternativo en funcionamiento hablar de humanización de Príncipe de Asturias es simplemente una quimera», remarcó ayer el gobierno local encabezado por Carmen Moriyón.

«En lugar de generar falsas expectativas, el Principado y el Ministerio lo que deben hacer es sacar primero los camiones de La Calzada. El resto es especular y jugar una vez más con la ciudad», reclamaron las mismas fuentes.

1 /

El proyecto para el acondicionamiento y humanización de la avenida Príncipe de Asturias encargado por el Ministerio a la ingeniería estatal Ineco prevé una inversión que oscila entre los 5 y 6 millones de euros y la intervención a lo largo de 2,5 kilómetros desde la avenida de la Constitución hasta la glorieta de acceso al puerto. Habría dinero para reurbanizar la avenida, pero también para renovar y reforzar la red de abastecimiento y saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en esa parte de La Calzada, incluyendo los servicios previstos para las nuevas necesidades futuras del puerto.

Según anunció el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en la reunión de la mesa de trabajo del pasado martes, este proyecto ahora desligado del rechazado vial de Jove en superficie «ha sido validado» por el equipo directivo de El Musel que preside Nieves Roqueñí, pretende acometer la transformación de la principal vía de entrada al puerto desde el casco urbano, mediante medidas de calmado de tráfico, prioridad peatonal y actuaciones de mejora ambiental. Se limitará la velocidad máxima en toda la vía a 50 kilómetros por hora y, en consonancia con los planes de mejora de la calidad del aire en la zona oeste de la ciudad, se restringirá el paso de vehículos de transporte de mercancías pulvurulentas o a granel, a fin de reducir emisiones contaminantes y proteger la salud pública.

Para pacificar el tráfico se propone también acciones disuasorias como la implantación de zonas 30, pasos sobreelevados y chicanes vegetales en algunas zonas.

Todas las medidas anteriores para hacer de Príncipe de Asturias un espacio urbano más habitable y seguro está previsto que se complementen con sistemas de vigilancia y control automatizado del tráfico.

Glorieta en Cuatro Caminos

Junto a la reconfiguración del espacio urbano con prioridad para peatones y ciclistas y la mejora de fluidez y la seguridad en las intersecciones, otras actuaciones previstas son la mejora del arbolado, la instalación de mobiliario urbano y la creación de espacios de estancia urbana. También habrá ampliación de aceras en la zona en que discurre entre viviendas y la extensión de 1,7 kilómetros de carril bici.

La propuesta para humanizar esta avenida neurálgica que atraviesa el corazón de La Calzada incluye como gran novedad la construcción de una nueva glorieta en el cruce de Cuatro Caminos, la rehabilitación de todo el firme –usando materiales fonoabsorbentes que reduzcan el ruido del tráfico– y la sustitución tanto del alumbrado como de los semáforos actuales.