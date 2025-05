Gijon se rinde al cine documental musical

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 9 de mayo 2025, 12:32 Compartir

Gijón acogerá por segunda vez el prestigioso festival In-Edit. Será del 15 al 18 de mayo de 2025, consolidándose como la única sede en España, además de Barcelona, que alberga este evento de referencia mundial en cine documental musical.

La edición gijonesa de 2025 ofrecerá una selección de documentales que exploran diversas

facetas del universo musical. Entre ellos, el estreno en Asturias de «Sólo pienso en ti», dirigido por Hugo de la Riva, que narra la historia detrás de la emblemática canción de Víctor Manuel. El documental, que abrirá el festival el 15 de mayo a las 19 horas en el Antiguo Instituto, contará con la presencia del director.

Las proyecciones se llevarán a cabo en dos espacios del centro de la ciudad: la Escuela de Comercio y el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Además, el festival contará con actividades complementarias como charlas y sesiones de DJ en el Zephyr Bar, sede social oficial del evento.

El programa incluye títulos internacionales como «Elis & Tom, só tinha que ser com você» (Brasil), «Mogwai: If The Stars Had A Sound» (Escocia), «Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story» (EE.UU.), «Soundtrack To A Coup D'Etat» (Bélgica, Francia, Países Bajos), «The Stones And Brian Jones» (Reino Unido) y «This is a Film About The Black Keys» (EE.UU.), que ofrecen una Mirada profunda a la vida y obra de artistas y movimientos musicales que han marcado la historia.

La entrada a todas las proyecciones es gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de la web oficial del festival: https://es.in-edit.org/gijon.

Con esta programación, In-Edit Gijón 2025 se presenta como una cita ineludible para los amantes del cine y la música, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de historias que trascienden fronteras y generaciones.

In-Edit, nacido en Barcelona en 2003, ha expandido su influencia a países como Países Bajos, Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Portugal, Alemania, Francia y Grecia, llevando su fórmula única que combina música, cine y cultura.

PROGRAMACIÓN

Jueves, 15 de mayo – Centro Cultura Antiguo Instituto.

19:00 h – «Sólo pienso en ti» (España, 2025, 75 min). Director: Hugo de la Riva.

El pase contará con la presencia del director.

Viernes, 16 de mayo – Escuela de Comercio.

18:00 h – «Soundtrack To A Coup D'Etat» (Francia, 2024, 150 min). Director: Johan Grimonprez.

Presentación a cargo de Esteban Girón.

21:00 h – «This is a Film About The Black Keys» (EE.UU., 2024, 90 min). Director: Jeff Dupre.

Sábado, 17 de mayo – Centro Cultura Antiguo Instituto / Zephyr Bar

12:00 h – «Scream of My Blood: A Gogol Bordello Story» (EE.UU., 2023, 99 min). Directores: Nate

Pommer y Eric Weinrib. Presentación a cargo de Esteban Girón.

13:00 h – Vermouth con DJ Kairos Arrieta en Zephyr Bar.

18:00 h – «Mogwai: If The Stars Had A Sound» (Reino Unido, 2024, 91 min). Director: Antony Crook.

21:00 h – «The Stones and Brian Jones» (Reino Unido, 2023, 93 min). Director: Nick Broomfield.

Domingo, 18 de mayo – Centro Cultural Antiguo Instituto

11:30 h – Apertura de puertas.

12:00 h – «Elis y Tom» (Brasil, 2023, 100 min). Directores: Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay.

