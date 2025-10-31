Gijón se rinde al hechizo de Halloween
Cientos de niños recorrieron los comercios de El Natahoyo, El Llano, Pumarín o El Coto para conseguir caramelos en una jornada también incluyó talleres y meriendas vecinales
Gijón
Viernes, 31 de octubre 2025, 20:25
Con cestas en forma de calabaza colgando de sus manos, decenas de esqueletos, brujas, vampiros, superhéroes y míticos personajes de las ficciones de terror desfilaron este viernes por los comercios de los barrios de Gijón con un único objetivo: hacerse con el mayor número de caramelos (o golosinas) posible. El famoso juego del 'truco o trato' anglosajón ha ido ganando fuerza en los últimos años y cada vez es más habitual ver largas colas de niños en las puertas de los negocios durante la tarde de Halloween.
En El Natahoyo fueron los primeros en arrancar y los comercios empezaron a recibir pequeños a las cuatro de la tarde. El éxito fue rotundo, sobre todo en algunos locales, como la copistería Atalia. En apenas tres horas, pasaron por allí 600 niños a los que entregaron tres kilos de chuches y 450 paquetes de gominolas, pintalenguas y pastillas.
Una hora después siguieron el testigo en El Llano. Entre gritos y saltos, chiquillos y mayores se arremolinaban en torno a las tiendas de las príncipales calles del barrio (Río de Oro, Juan Alvargonzález o Pérez de Ayala) para llenar sus cestas y pasar una tarde de miedo. Tampoco se quedaron atrás en Pumarín y en El Coto, donde también contabilizaron a los pequeños por cientos. Nadie quería perderse la fiesta más terrorífica y divertida.
En las asociaciones vecinales de Ceares,La Calzada,Viesques y Montiana celebraron también juegos, pintacaras, talleres y hasta una merienda de hermandad.