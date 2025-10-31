Gijón se rinde al hechizo de Halloween

Decenas de niños y adolescentes hacen la ruta 'Truco o Trato' en los comercios de El Llano, donde se formaron largas colas.

María Agra Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 20:25 | Actualizado 20:46h.

Con cestas en forma de calabaza colgando de sus manos, decenas de esqueletos, brujas, vampiros, superhéroes y míticos personajes de las ficciones de terror desfilaron este viernes por los comercios de los barrios de Gijón con un único objetivo: hacerse con el mayor número de caramelos (o golosinas) posible. El famoso juego del 'truco o trato' anglosajón ha ido ganando fuerza en los últimos años y cada vez es más habitual ver largas colas de niños en las puertas de los negocios durante la tarde de Halloween.

Pumarín Larga cola para conseguir caramelos en la calle Río Eo. E. C. El Coto La Tintotería Everest regaló chuces a decenas de pequeños y mayores. Damián Arienza El Llano Una novia cadáver reparte golosinas a los niños en una clínica veterinaria de la calle Río de Oro. E. C. El Natahoyo Pequeños aguardando en la puerta de la copistería Atalía, donde agotaron las chuches. E. C. 1 /

En El Natahoyo fueron los primeros en arrancar y los comercios empezaron a recibir pequeños a las cuatro de la tarde. El éxito fue rotundo, sobre todo en algunos locales, como la copistería Atalia. En apenas tres horas, pasaron por allí 600 niños a los que entregaron tres kilos de chuches y 450 paquetes de gominolas, pintalenguas y pastillas.

Una hora después siguieron el testigo en El Llano. Entre gritos y saltos, chiquillos y mayores se arremolinaban en torno a las tiendas de las príncipales calles del barrio (Río de Oro, Juan Alvargonzález o Pérez de Ayala) para llenar sus cestas y pasar una tarde de miedo. Tampoco se quedaron atrás en Pumarín y en El Coto, donde también contabilizaron a los pequeños por cientos. Nadie quería perderse la fiesta más terrorífica y divertida.

En las asociaciones vecinales de Ceares,La Calzada,Viesques y Montiana celebraron también juegos, pintacaras, talleres y hasta una merienda de hermandad.