El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Te contamos todos los planes para una noche de Halloween de miedo
Decenas de niños y adolescentes hacen la ruta 'Truco o Trato' en los comercios de El Llano, donde se formaron largas colas.

Ver 20 fotos
Decenas de niños y adolescentes hacen la ruta 'Truco o Trato' en los comercios de El Llano, donde se formaron largas colas. Fotos: Damián Arienza, Jesús Manuel Pardo y E. C.
'Truco o trato' en los barrios

Gijón se rinde al hechizo de Halloween

Cientos de niños recorrieron los comercios de El Natahoyo, El Llano, Pumarín o El Coto para conseguir caramelos en una jornada también incluyó talleres y meriendas vecinales

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Con cestas en forma de calabaza colgando de sus manos, decenas de esqueletos, brujas, vampiros, superhéroes y míticos personajes de las ficciones de terror desfilaron este viernes por los comercios de los barrios de Gijón con un único objetivo: hacerse con el mayor número de caramelos (o golosinas) posible. El famoso juego del 'truco o trato' anglosajón ha ido ganando fuerza en los últimos años y cada vez es más habitual ver largas colas de niños en las puertas de los negocios durante la tarde de Halloween.

Imagen de Galeria

Pumarín

Larga cola para conseguir caramelos en la calle Río Eo. E. C.
Imagen de Galeria

El Coto

La Tintotería Everest regaló chuces a decenas de pequeños y mayores. Damián Arienza
Imagen de Galeria

El Llano

Una novia cadáver reparte golosinas a los niños en una clínica veterinaria de la calle Río de Oro. E. C.
Imagen de Galeria

El Natahoyo

Pequeños aguardando en la puerta de la copistería Atalía, donde agotaron las chuches. E. C.

1 /

En El Natahoyo fueron los primeros en arrancar y los comercios empezaron a recibir pequeños a las cuatro de la tarde. El éxito fue rotundo, sobre todo en algunos locales, como la copistería Atalia. En apenas tres horas, pasaron por allí 600 niños a los que entregaron tres kilos de chuches y 450 paquetes de gominolas, pintalenguas y pastillas.

Una hora después siguieron el testigo en El Llano. Entre gritos y saltos, chiquillos y mayores se arremolinaban en torno a las tiendas de las príncipales calles del barrio (Río de Oro, Juan Alvargonzález o Pérez de Ayala) para llenar sus cestas y pasar una tarde de miedo. Tampoco se quedaron atrás en Pumarín y en El Coto, donde también contabilizaron a los pequeños por cientos. Nadie quería perderse la fiesta más terrorífica y divertida.

En las asociaciones vecinales de Ceares,La Calzada,Viesques y Montiana celebraron también juegos, pintacaras, talleres y hasta una merienda de hermandad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  5. 5 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  6. 6 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón se rinde al hechizo de Halloween