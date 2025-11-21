Gijón, a ritmo de Rosalía contra los 'perlas' que no usan las papeleras y contenedores

E. C. Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

«No seas un 'perla' y usa bien la papelera». Con un carrusel de imágenes de restos de suciedad por las calles de Gijón, animado con la música y la letra de uno de los éxitos más destacados del último álbum de Rosalía -«la decepción local (…), el mayor desastre mundial (...), es una perla de mucho cuidao»-, el servicio municipal de Medio Ambiente de Gijón ha lanzado en redes sociales un mensaje contra «los perlas del barrio» que llenan la ciudad de una «basura de lujo» que acaban convirtiéndose en «un festín» para ratas, palomas y gaviotas. «Usa bien la papelera», concluye el mensaje publicado desde el Ayuntamiento, crítico con quienes «luego 'ronean' de que hay bichos» pero en realidad son artistas invitados («ft. Incivic Citizen», ironiza) de lo que denomina como 'Luxe Tour. La única experiencia de ensuciar'.

Latas de refresco en la playa; pañuelos de papel, envoltorios y botellas de plástico tirados por aceras, zonas verdes y miradores; bolsas de basura -en ocasiones rajadas y con su contenido desperdigado por el suelo- depositadas directamente en el suelo… Son algunas de las fotos que resumen la falta de concienciación de muchos ciudadanos y que fueron aportadas al Ayuntamiento por el grupo ciudadano Animalinos de Xixón. «Llevamos meses con una campaña para fotografiar todo esto y que se tomen soluciones. Es una pena que la policía no actúe», señala Carlos Fueyo, impulsor de la iniciativa y crítico con que «nadie quiera coger las riendas» de este problema». La publicación municipal concluye con un vídeo de palomas comiendo alrededor de un contenedor y el mensaje: «tu incivismo es su comida».

Temas

Gijón

Rosalía

EMULSA