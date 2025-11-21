El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las imágene del vídeo. E. C.

Gijón, a ritmo de Rosalía contra los 'perlas' que no usan las papeleras y contenedores

El servicio de Medio Ambiente recurre a uno de los éxitos de 'Lux' para criticar el incivismo de muchos ciudadanos

E. C.

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

«No seas un 'perla' y usa bien la papelera». Con un carrusel de imágenes de restos de suciedad por las calles de Gijón, animado con la música y la letra de uno de los éxitos más destacados del último álbum de Rosalía -«la decepción local (…), el mayor desastre mundial (...), es una perla de mucho cuidao»-, el servicio municipal de Medio Ambiente de Gijón ha lanzado en redes sociales un mensaje contra «los perlas del barrio» que llenan la ciudad de una «basura de lujo» que acaban convirtiéndose en «un festín» para ratas, palomas y gaviotas. «Usa bien la papelera», concluye el mensaje publicado desde el Ayuntamiento, crítico con quienes «luego 'ronean' de que hay bichos» pero en realidad son artistas invitados («ft. Incivic Citizen», ironiza) de lo que denomina como 'Luxe Tour. La única experiencia de ensuciar'.

Latas de refresco en la playa; pañuelos de papel, envoltorios y botellas de plástico tirados por aceras, zonas verdes y miradores; bolsas de basura -en ocasiones rajadas y con su contenido desperdigado por el suelo- depositadas directamente en el suelo… Son algunas de las fotos que resumen la falta de concienciación de muchos ciudadanos y que fueron aportadas al Ayuntamiento por el grupo ciudadano Animalinos de Xixón. «Llevamos meses con una campaña para fotografiar todo esto y que se tomen soluciones. Es una pena que la policía no actúe», señala Carlos Fueyo, impulsor de la iniciativa y crítico con que «nadie quiera coger las riendas» de este problema». La publicación municipal concluye con un vídeo de palomas comiendo alrededor de un contenedor y el mensaje: «tu incivismo es su comida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  7. 7

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  8. 8 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  9. 9 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gijón, a ritmo de Rosalía contra los 'perlas' que no usan las papeleras y contenedores

Gijón, a ritmo de Rosalía contra los &#039;perlas&#039; que no usan las papeleras y contenedores