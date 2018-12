«En Gijón nos sentimos como en casa» Los alumnos de la Facultad de Comercio y Turismo Jovellanos Dmytro Visnevskyi, Barbara Kova'cs, Iriana Hernández, Daniel Calvente, Paula Rosa Martínez, Mariana Santos, Diana Weisenborn, Elena Castro y Shokhrukh Turaev, en la Laboral. / CAROLINA SANTOS Para los estudiantes internacionales de la Facultad Jovellanos, «tiene magia» | «Nunca había estado en un sitio con gente tan abierta y cercana», destacan. Les gusta la comida, la sidra y el ambiente nocturno EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 03:54

Cada año miles de jóvenes hacen las maletas hacia lo desconocido para embarcarse en una aventura que a veces dura seis meses, otras doce, pero siempre acaba trascendiendo las fronteras de lo académico. Detrás hay un anhelo, conocer mundo, y al frente un aprendizaje en muchos casos vital. Y Gijón, que exporta universitarios al resto del globo, también es destino Erasmus. Este curso son más de sesenta solo en la Facultad Jovellanos.

Vienen por ejemplo de Rumanía, Alemania, Polonia y Letonia. Pero también de Sevilla (con una beca Sicue), México (convenio internacional) y Argentina, con el programa para descendientes de emigrantes 'Estudiar en Asturias'. Elena, Barbara, Diana, Dmytro, Shokhrukh, Paula Rosa, Daniel, Iriana y Noemí escogieron Gijón por distintos motivos. Daniel es el primero en confesar, con su acento de gaditano estudiando en Sevilla, que ni siquiera eligió: «No era mi primera opción... pero me alegro». Iriana lo veía como «una oportunidad para conocer distintas culturas» y Elena, mexicana residente en Alemania, necesitaba una pausa latina del carácter germano. Sea como fuere, hace unos meses todos recalaron en la Facultad Jovellanos, una de las más activas en cuanto a movilidad dentro de la Universidad de Oviedo. «Cuenta con una larga trayectoria y tradición. De hecho, los diferentes equipos de dirección se han implicado siempre en fomentar la implicación de los estudiantes y en desarrollar la red relacional del centro», asegura Cristina López, vicedecana de movilidad y relaciones internacionales.

Ellos llegan, como cualquier estudiante que se enfrente a esta experiencia, cargados de incertidumbre. «¿Serán difíciles las clases? ¿Dónde viviré? ¿Conoceré a gente?», se preguntaron en su momento. «La materia me gusta y los docentes son muy accesibles. Siempre estudié el turismo en Argentina y ahora me encuentro con las particularidades del mercado español», resume Noemí. En inglés, Bárbara asegura que «los cursos son más fáciles que en Budapest, aunque los profesores hablan muy rápido». De momento, entiende más castellano de lo que habla, ya que «lo difícil es expresarse». Diana destaca la cercanía de los profesores: «Son mucho más abiertos y cercanos que en Alemania, lo que anima a interactuar. ¡Incluso saben nuestros nombres!». Un punto en el que coincide Shokhrukh, que ríe al recordar cómo intentan -con más voluntad que éxito- pronunciar el suyo.

A falta de residencia universitaria, viven en pisos compartidos con otros estudiantes. Explican que, con la ayuda de portales de internet y el asesoramiento del servicio internacional, por lo general no es difícil encontrar alojamiento asequible «e incluso cerca de la playa». «Vine como un ciego, alquilé una habitación en el hostal de Cimavilla pensando que en cuatro días iba a encontrar piso y me encontré con que todo estaba alquilado», recuerda Dmytro, que tuvo la suerte de dar con unos compatriotas que acabaron acogiéndole.

Precisamente eso, la acogida, es lo que más destacan de la ciudad, tanto en las clases como en el día a día. Por ejemplo, cuando él llegó era de noche. «El hostal estaba cerrado y solo había un número de teléfono, pero no tenía dinero para llamar. Pasó alguien y no dudó en dejarme su móvil», rememora agradecido. «Los gijoneses siempre están dispuestos a ayudar», asegura Diana. A su lado, Shokrukh asiente. «He viajado a muchos lugares, pero nunca había estado en un sitio con gente tan abierta y comprensiva».

Un intercambio no es solo estudiar. ¿Qué hacen en su tiempo libre los Erasmus?«En Gijón siempre hay algo que hacer. Puedes ir a la playa, a comer con tus amigos... y además todo está cerca», valora Iriana. Para Paula, «la atmósfera es increíble». «Por los servicios queda claro que es una ciudad... pero con encanto de pueblo», apunta Paula Rosa, mientras Elena confiesa: «Siento que tiene magia. La comida, la sidra, la gente -he conocido a muchos compañeros que ya se han convertido en mis amigos-, las calles e incluso el clima. ¡La fiesta no acaba hasta las ocho de la mañana!», exclama, y a continuación dice algo en lo que los demás coinciden: «Aquí me siento como en casa. No me quiero regresar».