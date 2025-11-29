Gijón sumará más de 75.000 metros cuadrados de espacios públicos al aire libre el año que viene

La apertura al disfrute ciudadano de Naval Azul el próximo mes de diciembre supondrá un incremento de casi 40.000 metros cuadrados de espacio ... público al aire libre para Gijón, que con los nuevos proyectos previstos para 2026 llegará a sumar otros 35.000 metros cuadrados más. En total, la ciudad añadirá más de 75.000 metros cuadrados de espacios abiertos al ocio y disfrute ciudadano el año que viene, cuando, además de Naval Azul, estén ya disponibles la adecuación provisional de la playa verde de El Rinconín (18.479 metros cuadrados), así como la finca de La Isla (17.308 metros cuadrados), cuya compra por parte del Ayuntamiento está a punto de rubricarse. Gijón recuperará así el equivalente a diez campos de fútbol en terreno de esparcimiento.

«En verano estarán todos abiertos al público», aseguran fuentes municipales, que sitúan estas actuaciones en «una de las líneas estratégicas marcadas para este mandato, como es la recuperación y la puesta en funcionamiento de más espacio público en la ciudad, también teniendo en cuenta la experiencia de la pandemia, con la idea de que la ciudadanía 'ganara' ciudad».

En poco más de dos semanas, El Natahoyo recuperará su salida natural al mar, ocupada por la industria naval desde hace más de un siglo. A finales de agosto comenzaron las obras de adecuación del antiguo solar de Naval Gijón para transformarlo de manera provisional en una zona de paseo y estancia, con más de 22.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, a la espera de su futura reurbanización para albergar actividades empresariales vinculadas a la economía azul. Entonces sumará otros 21.000 metros cuadrados de superficie, actualmente propiedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar).

Con accesos por la calle Palafox, donde ya luce en un entorno urbanizado la renovada capilla de San Esteban del Mar de El Natahoyo convertida en centro cultural, y por la Travesía del Mar, este nuevo espacio ofrecerá dos itinerarios principales –uno paralelo a la línea de agua y otro más interior–, unidos entre sí por ramales y una zona de confluencia que servirá como lugar de estancia.

La compra por parte del Ayuntamiento de la finca de La Isla antes de que acabe este año supondrá la ampliación del Jardín Botánico con una superficie de 17.308 metros cuadrados, que incluyen una centenaria casona de 1.739 metros cuadrados construidos. Tanto la finca de La Isla como su edificación principal, por las que el Consistorio pagará un total de 1.870.000 euros, tienen protección integral. Los planes municipales pasan por poder abrirla al público, con un ciclo de conciertos y visitas guiadas, antes del verano, entre mayo y junio.

Aunque aún está pendiente de definir el futuro de esta finca como parte del Jardín Botánico, el gobierno municipal trabajaba en la posibilidad de utilizarla como un gran escenario para actividades culturales, con programación estable a lo largo del verano, y dedicar la casa a usos hosteleros, así como a albergar el laboratorio, el herbario y el banco de germoplasma.

Por último, en junio del año que viene está previsto que, tras una intervención sencilla y provisional, los más de 18.000 metros cuadrados que albergarán la futura playa verde de El Rinconín se puedan disfrutar. Mientras tanto, el Ayuntamiento avanzará en el diseño de este futuro espacio litoral, cuyo concurso internacional de ideas se falló este mismo mes, con la propuesta 'Brisa marina' del arquitecto gijonés Eloy Calvo.

El próximo paso para avanzar en este proyecto es la constitución, en el seno del Ayuntamiento, de un grupo de trabajo interno, con técnicos y responsables de las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Deportes y Cultura para acabar de moldear la playa verde.

El concurso se hizo con la intención de obtener ideas, por lo que el resultado final podría combinar propuestas de diferentes proyectos, sin necesidad de ejecutar la idea ganadora tal cual.