Trabajos de adecuación, esta semana, del nuevo espacio de Naval Azul, que se abrirá al público el próximo mes de diciembre. J. M. Pardo

Gijón sumará más de 75.000 metros cuadrados de espacios públicos al aire libre el año que viene

El paseo de Naval Azul, disponible en Navidad, y la playa verde de El Rinconín y La Isla, en verano, serán los nuevos lugares abiertos al público

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

La apertura al disfrute ciudadano de Naval Azul el próximo mes de diciembre supondrá un incremento de casi 40.000 metros cuadrados de espacio ... público al aire libre para Gijón, que con los nuevos proyectos previstos para 2026 llegará a sumar otros 35.000 metros cuadrados más. En total, la ciudad añadirá más de 75.000 metros cuadrados de espacios abiertos al ocio y disfrute ciudadano el año que viene, cuando, además de Naval Azul, estén ya disponibles la adecuación provisional de la playa verde de El Rinconín (18.479 metros cuadrados), así como la finca de La Isla (17.308 metros cuadrados), cuya compra por parte del Ayuntamiento está a punto de rubricarse. Gijón recuperará así el equivalente a diez campos de fútbol en terreno de esparcimiento.

