Parcela municipal en Perchera-La Braña, con capacidad para 120 viviendas protegidas, que se sumará a la nueva licitación del Plan Llave. Arnaldo García

Gijón sumará tres parcelas más a la nueva licitación del plan Llave para posibilitar la construcción de 339 viviendas protegidas

Los constructores insisten en que además de la subida del módulo que está negociando con el Principado, el Ayuntamiento tiene que rebajar también el precio de los terrenos municipales que saca a la venta para que haya ofertas

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:51

Tras declarar desierta la primera fase del Plan Llave, contratiempo del que culpa al Principado por demorar su compromiso de subir el módulo de ... la vivienda protegida, el gobierno local no se da por vencido y ya trabaja en los pliegos de una nueva licitación. Un procedimiento que tiene previsto activar en junta de gobierno extraordinaria en cuanto se cierre la negociación en curso que, en el marco de la concertación social, mantienen el gobierno regional y la patronal de los constructores para elevar como mínimo un 20% el precio máximo de la vivienda protegida en Asturias, que lleva casi tres años congelado en 2.124 euros por metro cuadrado.

