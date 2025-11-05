Gijón sumará tres parcelas más a la nueva licitación del plan Llave para posibilitar la construcción de 339 viviendas protegidas

Tras declarar desierta la primera fase del Plan Llave, contratiempo del que culpa al Principado por demorar su compromiso de subir el módulo de ... la vivienda protegida, el gobierno local no se da por vencido y ya trabaja en los pliegos de una nueva licitación. Un procedimiento que tiene previsto activar en junta de gobierno extraordinaria en cuanto se cierre la negociación en curso que, en el marco de la concertación social, mantienen el gobierno regional y la patronal de los constructores para elevar como mínimo un 20% el precio máximo de la vivienda protegida en Asturias, que lleva casi tres años congelado en 2.124 euros por metro cuadrado.

El Ayuntamiento está diseñando una licitación con ampliación de parcelas. En concreto, plantea incorporar a la nueva convocatorias tres nuevas parcelas municipales, con capacidad para construir 219 viviendas, que se sumarían a las seis que salieron a la venta en la primera fase (otras 120 viviendas) en los barrios de Ceares, El Coto, Nuevo Gijón y Perchera-La Braña . Todo ello con el fin de poner a disposición de los promotores y constructores locales lotes de suelo para llegar a las 339 viviendas de protección. Hay que recordar que el objetivo de este programa era propiciar las condiciones para desarrollar a lo largo de este mandato al menos 500 pisos con precios regulados sobre terrenos de titularidad municipal.

Los nuevos terrenos que se sumarán esta segunda licitación se localizan en Perchera-La Braña, El Lauredal y en Nuevo Gijón. La parcela más grande tiene 7.918 metros cuadrados de superficie, se extiende por la calle Sierra del Sueve y tiene capacidad para construir un edificio en bloque abierto de 120 viviendas

La parcela de la zona oeste se ubica en las inmediaciones del solar de la antigua fábrica de Crady y cuenta con vista a la torre Horizon y al edificio anexo de residencial exclusivo para alquiler de Construcciones San Bernardo. Tiene una superficie de 2.553 metros cuadrados y se localiza en el encuentro entre las calle Berto Turulla y Concejo de Salas. Puede albergar 51 pisos.

El último lote es de 500 metros cuadrados resultado de una cesión de suelo al Ayuntamiento prevista en el desarrollo de un plan residencial que promoverá en su momento la empresa Nolocasa. Permite levantar otras 10 viviendas.

El precio para los promotores interesados en estos suelos se adecuará a la edificabilidad de cada parcela y al hecho de que los pisos tendrán que venderse a los precios que marca la normativa autonómica para las viviendas de protección. La patronal de los constructores, CAC-Asprocon, ya ha explicado a través de su presidente, Joel García, que la responsabilidad de que quedase desierta la primera fase del Plan Llave es compartida tanto de Principado (por no subir el precio del módulo) y del Ayuntamiento (por el excesivo precio del suelo). En ese sentido, desde el sector se advierte que tan importante es revisar el precio máximo de vivienda protegida como adecuar el precio de las parcelas municipales a las condiciones del mercado. Esto es, rebajarlo.

Críticas de IU y Podemos

IU y Podemos atizaron ayer tanto a gobierno local como a los constructores y responsabilizaron a ambos del frenazo al Plan Llave.

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, reclamó a Foro que «asuma su responsabilidad ante el fracaso del Plan Llave, que demuestra su incapacidad para ofrecer soluciones reales a la crisis de la vivienda nuestra ciudad». «La única política de vivienda eficaz en Xixón es la de la Consejería de IU: 250 viviendas para jóvenes en pleno centro». «Quien boicotea son los constructores para los que se diseñó: pactaron unos beneficios con Martínez Salvador y ahora quieren más», añadió.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, afirmó que el Plan Llave «nació sin ningún sentido desde el punto de vista del interés general y muere con la falta de respaldo hasta la patronal de la construcción». Suárez se felicitó por «el freno a la especulación que venía impulsando el gobierno, regalando recursos públicos para la venta privada de los inmuebles por parte de las constructoras en condiciones que no ofrecían ninguna facilidad a quien hoy no tiene acceso a la vivienda».