«En Gijón ha habido toros durante 130 años y espero que sigan otros tantos»

Ángel Junquera, en un parque gijonés. / ARNALDO GARCÍA Ángel Junquera. Presidente de la plaza de toros de El Bibio «Ser aficionado tiene más mérito que antes, casi quieren convertir al taurino en un marginal» JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Sábado, 18 agosto 2018, 03:29

A Ángel Junquera (Gijón, 1959) la afición a los toros le viene de lejos. A los cuatro años se trasladó a Zamora donde «jugábamos a los toreros más que al fútbol». Tras volver a Gijón, siendo todavía un niño, su padre le llevaba a El Bibio, plaza que ahora preside y que lleva viendo de cerca toda la vida.

-¿Cómo recuerda las corridas de El Bibio de su infancia?

-Con más ambiente. Todo era distinto, las ganaderías, los toreros, aunque creo que había más afición. Luego hubo unos años que decayó y ahora se ha vuelto a recuperar, y se nota.

-La empresa sostiene que las cifras de público de la feria de este año son similares a las de la anterior. ¿Lo percibió así desde la presidencia?

-A mí me ha parecido que ha habido más gente que el año anterior. En la novillada hubo lo esperado; el sábado más de tres cuartos; el domingo, con el rejoneo, también hubo buena entrada y el lunes cayó, pero eso pasa en Gijón y en cualquier parte de España; es un día que no hay figuras. Volvió a subir el martes y el día de Begoña, no sé por qué, no se llenó. La empresa deberá mirar a ver por qué ocurre, porque es el día grande.

-¿En Gijón, había más afición de la que hay ?

-Afición hay. Bien es cierto que ahora ser aficionado conlleva más mérito, antes no había nadie en contra, era todo a favor. Ahora no se promociona, no se ven corridas por la tele. Casi quieren convertir al aficionado taurino en un marginal. Es un arte, una tradición, una cultura de muchos años que pertenece al mundo hispánico y está ahí. Lo veo como un sentimiento y una muestra de arte.

-¿Es el público más entendido que antes?

-El público año a año, igual que todos los que estamos en este mundo, va tomando nota. Durante la feria no leo nada, el lunes empezaré a verlo todo para analizar mi actuación. El público de este año me pareció correcto. Los días que vienen figuras son más dados a aplaudir, pero me gustó que hubo faenas que entendí que no eran meritorias para oreja y me llevé la sensación de que el público era de la misma opinión. Me sorprendió que toreando figuras el público no me apretase. Eso da seriedad a la plaza.

-¿Con qué faena no quedó contento?

-El día que menos a gusto quedé fue el de rejones. Los toros no estuvieron bien, porque no daban juego al caballo. En el cuarto le di dos orejas a Andy Cartagena, pero ahí, aunque no hubo protestas, quedé con mis dudas. Luego Ventura, con el sobrero, no mató lo correcto que debería para darle dos orejas, pero se las había dado a Andy.

-¿Roca Rey y Ventura son los triunfadores de la feria?

-Roca Rey es el triunfador de la feria, realmente lo hizo bien. Es un torero que está excelso.

-¿Qué le falta a la feria para subir un peldaño?

-En cuanto a figuras, no hay nada que decir, el cartel de este año me pareció buenísimo. El pliego que mantiene el Ayuntamiento dice que tienen que venir 'X' toreros del grupo A, entonces siempre estamos viendo a los mismos. ¿Qué debe hacer el empresario para mejorar? No soy la persona indicada para contestar.

-¿Hasta cuando se ve de presidente?

-Por mí, hasta que me jubile. No depende de mí, me nombra la alcaldesa, que el año que viene no estará. El siguiente no sé a quién nombrará, me gustaría que me nombrase a mí.

-¿Hay un clima antitaurino en Gijón?

-Un clima antitaurino en Gijón no lo hay. Fuera del día que se hace la manifestación, ese tema a la ciudadanía de Gijón no le preocupa en absoluto. Este año ya noté que la asistencia a la protesta fue menor a la de otros años y a la plaza siguen yendo los mismos. No veo debate. En mi entorno social, la gente no se pregunta si debe haber o no fiesta. En Gijón ha habido toros durante 130 años y por mí podría seguir habiéndolos otros tantos. Me gustaría poder verlos hasta que acaben mis días.

-El debate ha llegado a la política municipal.

-Ahí no entro. Si ese debate alcanzó el nivel político será porque alguien está empeñado en que lo alcance. En la calle ese debate no se da.