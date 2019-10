«El de Gijón es el único puerto que no tapa los parques de carbón» Concentración en El Arbeyal de la Plataforma Contra la Contaminación. / JOAQUÍN PAÑEDA La Plataforma Contra la Contaminación reclama a la administración que vele por la salud de los vecinos «y no por el dinero de los empresarios» P. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 4 octubre 2019, 02:34

«No puede ser que para que algunos empresarios se llenen los bolsillos los ciudadanos estemos perdiendo en salud». Los miembros de la Plataforma Contra la Contaminación se concentraron ayer en la playa del Arbeyal para reclamar a la administración que se implique en reducir la polución que sufren algunas zonas de la ciudad y que, tal y como aseguraron, viene causada, entre otros factores, por la falta de cuidado con el apilado de carbón en el puerto gijonés. «Es el único puerto en el que los parques de carbón no están tapados. Solo se riega periodicamente, lo cual no es suficiente para evitar que este llegue a las viviendas cuando hay viento», afirma la plataforma, que toma como referencia instalaciones similares en ciudades del norte peninsular como Santander o La Coruña.

La solución que plantean, que no necesariamente implica el cese de la actividad, pasa por tapar estos apiles y evitar así su dispersión. «Que pongan las medidas adecuadas para que no se contamine. Las que sean, pero que las pongan», reclaman quienes conocieron recientemente los planes de la empresa Marítima del Principado S.L. para aumentar el almacenamiento de carbón ruso en El Musel. «Ni siquieran nos lo han consultado. No puede ser que algo que supone un foco de contaminación vaya a ser ampliado sin incorporar antes las medidas adecuadas», critica el colectivo, que también se muestra muy descontento, tal y como simbolizaron en una multitudinaria manifestación celebrada el mes pasado, con la situación que vive el oeste de la ciudad al respecto. «Vivimos entre incumplimientos constantes de la normativa europea en cuanto a contaminación del aire. Es habitual que superemos el límite de partículas que estipulan desde Bruselas. No podemos seguir así», afirman.

La Plataforma Contra la Contaminación espera una actuación del Principado que pueda frenar esta situación.