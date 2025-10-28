Gijón vende los primeros oricios a precio de joyería: ¡24,90 euros el kilo!

Adrián Ausín Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 19:01 Comenta Compartir

A este paso los oricios acabarán vendiéndose en las joyerías. Gijón despachó hoy los primeros de la temporada y lo hizo a un precio para quitar el hipo: ¡24,90 euros el kilo! Ese era el zambombazo que lucía esta mañana la única pescadería del Mercado del Sur que se ha lanzado a iniciar la temporada: Semar. Al preguntar el precio, la vendedora acompañó el disparo de un gesto resignado ante la revalorización continua que experimenta este sabrosísimo equinodermo tan identitario de la ciudad. De las pocas pesetas que costaba la palada a pie de camión allá por los años sesenta y setenta junto al Campo Valdés se ha pasado a una subida continua en estos últimos años que parece no tener fin. ¿Están buenos? «Están muy buenos», aseveró la vendedora en un obligado autobombo para dar salida a su cotizada mercancía, de talla mediana, o pequeña, y procedente de la costa portuguesa.

Hace justo un año, con doce días de adelanto respecto al día de hoy, la Pescadería El Molinón ponía los primeros oricios a la venta a 21,90 euros. Pequeños, «muy buenos», decían, y gallegos. El arranque de 2025 eleva por tanto el precio en tres euros, lo cual supone una cantidad casi un 15% superior a la del pasado año. Históricamente, la temporada se estrenaba en los meses de diciembre y enero, cuando la mar está ya bien fría y el invierno manda. Pero su revalorización ha acabado por adelantar las fechas. En Semar, precisan, ya tuvieron unos pocos el sábado 25.

En las pescaderías del Mercado del Sur, donde siempre cuidan el oricio, ha sido Semar la que se ha adelantado. Los Playos, otro referente, recibió una remesa hace unos días, pero la devolvió. «Estaban al 60% y las huevas venían partidas. No es bueno empezar la temporada con oricio malo porque luego cuando lo tienes de buena calidad la gente ya no te lo compra. Hay que empezar bien», reflexionaba Pedro para EL COMERCIO. De una u otra forma, los oricios ya están aquí a disposición, eso sí, de las carteras más gruesas.

Primer plano de los oricios, de tonos pardos y morados y talla pequeña y mediana, en Semar, en el Mercado del Sur, de Gijón. A. A.

