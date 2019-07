«Gijón es mi vida, me crié aquí y como en casa no se está en ningún sitio» Sheila Posada, con sus últimos tres oros logrados en mayo. / P. UCHA La patinadora Sheila Posada, «orgullosa» de ser la pregonera de la Semana Grande 2019 EVA FANJUL GIJÓN. Domingo, 28 julio 2019, 02:27

«Que me hayan llamado para ser la pregonera de la Semana Grande es para mí un placer, un orgullo y una responsabilidad muy grande. Estoy muy agradecida por ello al Ayuntamiento de Gijón», aseguraba ayer la patinadora Sheila Posada. Inmersa en el proceso selectivo para el próximo campeonato de Europa de patinaje de velocidad que este fin de semana se celebra en Pamplona, Sheila Posada saca tiempo para perfilar el pregón que dirigirá a sus conciudadanos desde el balcón del Consistorio el 9 de agosto. La patinadora del Club Patín Pelayo adelanta que su discurso estará lleno de referencias a la ciudad tanto de su ámbito personal como deportivo. «Gijón es mi vida y en el pregón hablaré de todo lo que representa para mí y espero que le guste a la gente», comenta.

Posada continúa viviendo en La Calzada, su barrio «de toda la vida». En él cursó sus estudios en el colegio Eduardo Martínez Torner y el instituto Mata Jove. «Después tuve la suerte de poder estudiar la carrera de Ingeniería en Viesques, así que nunca me fui de Gijón», comenta.

Ese vínculo con su ciudad natal se hace notar siempre que la deportista está fuera. «Yo me he crié aquí y cuando estoy fuera siempre llega un momento en el que estoy deseando estar en casa, y como en casa no se está en ningún sitio», afirma.

Aquí quiere seguir desarrollando su vida personal, profesional y deportiva. Después del próximo Campeonato Europeo, «si es que el seleccionador nacional quiere contar conmigo», y de los compromisos de la liga nacional, Sheila Posada tiene previsto tomarse las cosas «a otro ritmo». «No voy a retirarme, porque voy a seguir compitiendo, pero lo haré con otros objetivos y con más calma», matiza.

Ingeniera de Telecomunicaciones, la deportista compagina su trabajo en una empresa gijonesa con la alta competición y su trabajo con las bases de su club. «Con 32 años, no me veo mayor pero sí es cierto que ya tengo otras responsabilidades personales y proyectos de vida con mi pareja y ahora quiero dosificar el intenso ritmo de vida que llevo».

129 títulos en su haber

Sheila Posada, además de deportista de élite, es una campeona en mayúsculas que cuenta en su haber con 129 títulos nacionales, «algo tremendo», reconoce. «Son muchas medallas de oro, sin contar las de plata y las de bronce», explica. Un palmarés que incluye también varios campeonatos de Europa y su presencia en la selección española desde los 19 años.

Todo esta brillante trayectoria se cimenta en el esfuerzo, la disciplina y la ilusión, «el saber que quieres estar ahí». Una experiencia no exenta de «inevitables baches que también te ayudan a formarte tanto deportiva como psicológicamente y a hacerte una persona madura», indica. La energía para lograr todo esto «sale de las ganas que tengas de hacer algo y los objetivos que te marques para ello», manifiesta la pregonera.