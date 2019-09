«Los gijoneses saben que tienen un gran patrimonio, pero no hasta qué punto» La guía explica al grupo la escultura 'En la memoria/Na memoria' de María Jesús Rodríguez, flamante Medalla de Plata del Principado, en la Plaza de Europa. / CAROLINA SANTOS 23 ciudadanos «muy participativos» disfrutan de la primera visita guiada del Ateneo Jovellanos al parque escultórico MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 17 septiembre 2019, 00:46

«Mucha gente ni se fija en ellas. Es muy triste, pues 'Génesis', por ejemplo, se ha convertido en carne de cañón de los lugares donde los perros hacen pis. Es interesante meterse dentro de la escultura para ver su interior, pero en este caso no es agradable». La historiadora del arte Virginia Darias condujo ayer la primera visita guiada por el parque escultórico gijonés organizada por el Ateneo Jovellanos con una duración de tres horas y un punto de partida: Begoña. En el céntrico parque arrancó un recorrido por trece piezas que intercaló el paseo con 'atajos' en autobús para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad.

El pasado jueves, el Ateneo presentó la publicación 'Gijón escultural', con textos de Adrián Ausín y fotos de José Simal, patrocinada por el Ayuntamiento de Gijón. Y ayer inició la parte 'práctica' del proyecto; con la primera de las cuatro visitas guiadas gratuitas organizadas por la entidad cultural.

«Aquellos costillares»

Junto al lado oscuro de 'Génesis', Darias desentrañó la obra de Joaquín Rubio Camín, donde el escultor gijonés representó esos riscos de Busdongo, «aquellos grandes costillares», que le saludaba cada vez que regresaba en coche a Asturias desde Madrid. A unos metros, 'Evocación', «un homenaje a Francisco Carantoña Dubert, quien fuera durante 41 años director del diario EL COMERCIO. Era un hombre que venía todos los días a tomar el café en Dindurra y tenía un aspecto muy característico que Camín supo recrear a la perfección en esta escultura».

El trayecto continuó en la Plaza de Europa, donde el grupo se detuvo ante la escultura 'En la memoria/Na memoria', obra de la premiada ovetense María Jesús Rodríguez, «perfectamente hecha para el lugar, integradfa hasta tal punto que la gente no la ve».

En El Humedal, prosiguió, el 'Cubo' de Alejandro Mieres, «es una escultura con la que en su día quiso lanzar un mensaje de tolerancia a la pluralidad social del momento» y que se integra, prosiguió, en la reforma integral de la plaza realizada por el artista.

Tras un recorrido en auotbús, la visita prosiguió en el Muro. De 'Sombras de luz', de Fernando Alba, destacó su «profundidad» y la «gran reflexión del autor que estudió largamente lo que el lugar pedía». Siguió con la 'Madre del emigrante', de Ramón Muriedas, donde se extendió en la larga historia de incomprensión de la pieza. Ya en El Rinconín, la historiadora mostró los destellos de 'Solidaridad', de Pepe Noja, los equilibrios inestables del 'Sin título' Herminio y llegó hasta 'El cantu los díes fuxíos', de Adolfo Manzano, un conjunto escultórico que cumple a la perfección el deseo del autor de señalar el lugar, pues siempre está habitado por paseantes.

Ya desde el autobús, Darias trazó una panorámica de las obras 'Hacia la luz' de Francisco Fresno, 'Escalada' de Pablo Maojo y las dos obras de Vaquero a ambos lado del Piles, la escultura 'Germinación', ante la Feria, y el recubrimiento de El Molinón, «donde se combinan pintura, arquitectura y escultura». El 'Elogio del horizonte' de Chillida sería la guinda del recorrido en una soleada mañana que mostró la pieza en todo su esplendor.

Polémicas y anécdotas

«Los gijoneses saben que tiene un gran patrimonio, pero no hasta qué punto. Muchos llegan a reconocer que no entienden ciertas creaciones, por eso acuden a estas visitas guiadas. Son conscientes de que tienen algo bueno en su ciudad y quieren acercarse tanto a la obra como a la figura del artista que la creó», resaltó Darias. En este caso los ciudadanos que experimentaron esta iniciativa «eran todos de Gijón. Muchos conocían polémicas que se crearon en el pasado a partir de algunas piezas, pero no sabían tanto de los aspectos técnicos, por eso esta visita les ayuda a complementar la información y tener una visión conjunta».

Según la historiadora, «se mostraron muy participativos, pues además de preguntar, contaban cosas que sabían y anécdotas que vivieron hace años, como cuando se inauguró el 'Elogio'». Quedan tres visitas más. La próxima, el 30 de septiembre.