El gobierno municipal de Gijón aprueba con el apoyo de Vox una modificación presupuestaria de 7,7 millones de euros

Iván Villar Gijón Viernes, 6 de junio 2025, 22:16

El gobierno municipal sacó adelante en la comisión de Hacienda la primera modificación presupuestaria de este ejercicio, por un importe de 7.712.667 euros ... con cargo al remanente de tesorería. Pese a la ausencia del concejal no adscrito, Óliver Suárez, superó este trámite gracias al apoyo de la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco. En caso de abstención hubiera sido necesario recurrir al voto de calidad de la concejala de Hacienda María Mitre, y un voto negativo de Vox se habría traducido en un informe desfavorable que, no obstante, no impediría su posterior votación en el Pleno.

Los tres grupos de la izquierda municipal (PSOE, IU y Podemos) votaron en contra, con la advertencia por parte de los socialistas de que tras esta modificación el importe del remanente de tesorería quedará en 21,3 millones de euros, por debajo de los 21,6 millones que el Ayuntamiento debe dedicar obligatoriamente a la amortización de deuda en cumplimiento de la ley de estabilidad, al haber sido ese el superávit presupuestario del año pasado y no constar una nueva normativa que permita su uso para otros fines. El gobierno municipal señala que ese superávit «se calcula para todas las entidades que integran el sector público local», lo que incluye los tres organismos autónomos (Patronato Deportivo Municipal y fundaciones municipales de Cultura y Servicios Sociales). Y añade que, en este sentido, «estamos estudiando cómo repartir esa obligación entre las distintas entidades del perímetro de consolidación, para no cargarla exclusivamente al remanente municipal». La concejala socialista Marina Pineda, no obstante, señaló que después de la operación autorizada ayer «no quedará remanente para ningún tipo de inversión ni gasto imprevisto», al tiempo que criticaba la intención de recurrir al remanente de los organismos autónomos para la mencionada amortización de deuda. «Es algo insólito, nunca antes se acudió a sus presupuestos para tapar los agujeros del Ayuntamiento», señaló. Tras una modificación de 1,9 millones de euros que también pasó ayer por comisión –la izquierda votó en contra por incluir 576.663 euros para el patrocinio del torneo Gijón Premier Padel–, el remanente de tesorería del Patronato Deportivo Municipal quedará en 1,3 millones de euros. Por su parte, la Fundación Municipal de Cultura llevará la próxima semana a su junta rectora una modificación de 1,3 millones de euros para afrontar gastos diversos, lo que reducirá su remanente a tan solo un millón de euros. Servicios sociales Dadas estas cifras, Pineda cree que el organismo al que podría recurrir el Ayuntamiento para compensar sus cuentas y poder amortizar así toda la deuda que marca la ley será la Fundación Municipal de Servicios Sociales, cuyo remanente, tras salir ayer adelante por unanimidad una modificación de un millón de euros para incrementar la partida destinada a ayudas de emergencia, aún conserva otros 11,3 millones. «Si ya fue escandaloso que al cierre del año pasado Servicios Sociales acumulara 13 millones de euros por dinero que dejó de gastar, más escandaloso sería que ahora lo dediquen a amortizar deuda», señaló la concejala del PSOE, quien acusó al gobierno local de «moverse de nuevo en la cuerda floja» y haber roto «el cántaro de su cuento de la lechera». Reprochó además que dejaran fuera de esta primera modificación presupuestaria compromisos como la amortización de deuda del plan de renovación de flota de EMTUSA, la puesta en marcha de una segunda fase del Plan Llave centrada en la oferta de viviendas en alquiler, la compra de la finca de la Isla para su incorporación al Jardín Botánico o el pago de parte de las ayudas a fachadas aún pendientes de abono. Desde la Concejalía de Hacienda, no obstante, niegan cualquier preocupación sobre la falta de remanente para otros gastos a la que alude el PSOE y recuerdan que «se sigue trabajando en las siguientes modificaciones presupuestaria, que darán cumplimiento a varios compromisos ya anunciados». La aprobada ayer permitirá entre otras actuaciones comprar una finca de la Universidad anexa al Intra para su uso provisional como aparcamiento disuasorio y su futura incorporación al parque científico y tecnológico (1.023.851 euros), compensar a EMTUSA por los descuentos en el billete del autobús desde enero hasta junio (1.126.000), abonar facturas del año pasado que se tramitaron con posterioridad al cierre del ejercicio (690.842), hacer frente a los nuevos precios de la luz y el suministro de energía térmica del contrato con Acciona (2.675.977), pagar las comisiones correspondientes por la gestión de impuestos que tiene encargada al ente de servicios tributarios del Principado (1.387.209) y modificar el contrato de rehabilitación del edificio de Vicasa para su uso como albergue de peregrinos, ante gastos imprevistos como el derivado de la aparición de termitas (333.785).

