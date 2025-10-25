«El gobierno municipal no tuvo el rigor de acreditar la capacidad financiera»

El grupo municipal socialista de Gijón ha respondido a las declaraciones del director de Alcaldía, Coordinación y Proyectos, Jaime Fernández-Paíno, sobre la presentación de ... alegaciones a la resolución provisional de la Dirección General del Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España en la que el plan de transformación de Cimavilla, donde se obtuvo una puntuación insuficiente para optar a la financiación de 12 millones de euros.

«El responsable de solicitar la financiación, el señor Fernández-Paíno, no se tomó la molestia de acreditar con rigor la capacidad financiera o competencia administrativa del Ayuntamiento», afeó la portavoz del grupo socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres. La edil pide al director general que «se ponga a preparar exhaustivamente las alegaciones y deje a un lado la propaganda con la que busca tapar su incompetencia».

Como ejemplo de «la mala gestión» en el proyecto de Cimavilla, la edil destaca que «en la solicitud se pedía financiación para actuaciones que precisarían permisos de otras administraciones sin haberlos solicitado previamente», alegó.

Pérez Ordieres recordó que «hasta el momento lo único que han hecho es buscar culpables fuera, trasladando «la responsabilidad del 'suspenso' al Principado» hasta el punto de que «el propio consejero de Hacienda tuvo que aclarar públicamente que el Principado no participó ni en la selección ni en la concesión de fondos».