El Gobierno somete el plan de vías a un examen jurídico antes de su aprobación Trabajos de prospección geológica en el 'solarón' llevados a cabo el pasado mes de junio. / JORGE PETEIRO «Nunca vamos a decir cosas para contentar a la gente si no pueden ser realizables», advierte el secretario de Infraestructuras MARCOS MORO / RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:51

El Gobierno central somete a un examen jurídico el convenio sobre plan de vías gijonés antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, lo que puede demorar aún varios meses la firma. El secretario general de Infraestructuras, el mierense José Javier Izquierdo, defendió ayer en el recinto ferial Luis Adaro esta fase de análisis jurídico del convenio para garantizar que el acuerdo de las tres administraciones representadas en Gijón al Norte, que compromete una inversión histórica de 814 millones de euros, pasa todos los filtros. El alto cargo de Fomento incluso dejó entrever que, en función de los resultados que se obtengan y en el peor de los escenarios posibles, el documento ya consensuado podría ser objeto de cambios e incluso rehecho en su totalidad.

Izquierdo se mostró especialmente crítico con la forma de proceder del anterior Ejecutivo del PP en relación con los proyectos de integración ferroviaria como el que está pendiente de ejecución desde hace 16 años en la ciudad. Sobre la etapa de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento reprochó que «hizo muchas promesas con mucha alegría en muchos sitios y con poco fundamento desde el punto de vista del desarrollo de lo que es redactar un convenio, elaborarlo, acordarlo y pasar todos los filtros». En ese sentido, aseguró que el nuevo Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez no va a caer en ese mismo comportamiento con fines electoralistas. «En esto hay una premisa clara de este ministerio. No vamos a decir nunca cosas para contentar a la gente si sabemos que no pueden ser realizables», remarcó. Y abundando en la idea anterior, a preguntas de los medios de comunicación, indicó que su departamento «actuará con franqueza y transparencia» una vez que se disponga de los informes jurídicos que pueden volver a poner al nuevo convenio de Gijón al Norte en el casillero de salida.

Las palabras de Izquierdo, que en todo momento se refirió al nuevo marco financiero para el plan de vías como «posible convenio», introducen incertidumbres añadidas sobre un proyecto, el de integración ferroviaria, en torno al cual se había alcanzado por primera vez un amplísimo consenso político y social.

La propia presencia del secretario general de Infraestructuras en el acto programado ayer en la ciudad de la Plataforma Atlántico Nortoeste ya se interpretó desde el Ayuntamiento como una mala noticia sobre posibles avances para el plan de vías. De hecho, a quien se esperaba era al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que tranquilizase los ánimos y anunciase la inmediata firma de un convenio que, en sus términos actuales, está respaldado políticamente por PP; PSOE, Foro y Podemos.

El nuevo convenio del plan de vías, con un presupuesto de 814 millones y un calendario de obras hasta 2024, fue ratificado en el consejo de administración de Gijón al Norte el pasado mayo. El consejo de administración de Adif anterior a la llegada de la nueva presidenta, Isabel Pardo de Vera, dio su visto bueno a la suscripción del convenio, condicionándolo a la obtención de los informes y autorizaciones preceptivos. En concreto, informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, así como la autorización posterior del Consejo de Ministros.