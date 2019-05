El Gobierno da luz verde al inicio de la costera del bonito el próximo 6 de mayo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya ha remitido a los buques de las modalidades curricán, a la cacea y cañas con cebo vivo la autorización para pescar túnidos en la costera del bonito, que comenzará el próximo lunes, día 6 de mayo.

Debido a la particularidad de esta pesquería y para dar cumplimiento a la autorización, el ministerio advierte de que las embarcaciones autorizadas deberán tener instalado y operativo el Sistema de Localización de Buques vía satélite (Caja Azul) y el Diario Electrónico de a bordo (DEA). De no ser así, deberán cumplir al menos con una de las siguientes condiciones: «O bien no podrán faenar en mareas de más de 24 horas o no podrán faenar por fuera del mar territorial».

Además, avisa de que si se produce el cierre definitivo de la pesquería del stock de 'thunnus alalunga' -el bonito del norte, la autorización quedará anulada a todos los efectos.

El Gobierno ordenó el año pasado cerrar a mediados de agosto la costera del bonito, al haber superado ya a principios de mes el 75% de la cuota fijada para la campaña. La decisión dio lugar a un hecho histórico. Solo había sucedido algo similar en 2016, pero entonces lo hizo mucho más tarde, un 5 de octubre. Lo que siempre había ocurrido es que se pescaba hasta que los bonitos desaparecían del Cantábrico, para buscar mayores profundidades o aguas más cálidas. Las capturas se prolongaban hasta finales de octubre o principios de noviembre.

El bocarte y la temperatura

¿Qué pasó? La presencia de abundante bocarte (alimento de los bonitos) y una elevada temperatura del agua del Cantábrico hicieron que los túnidos entraran en la bahía de Vizcaya a principios de julio, mucho antes de lo habitual, que era a mediados de agosto. Eso hizo que la pesquería se situara a solo cuatro horas de navegación de la costa. Gran parte de la flota asturiana es artesanal, es decir, barcos pequeños y con artes respetuosas con el medio marino, pero han de competir con los buques tanqueros vascos, que utilizan cebo vivo y tienen gran capacidad de pesca. Esos barcos se quedan con casi todo el bonito, mientras los de cacea asturianos pescan bien, pero en cantidades muy inferiores a la de sus vecinos del País Vasco e, incluso, Cantabria.