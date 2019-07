The Goggles y Los Desiempre, el sábado, en la Sala Acapulco Jueves, 18 julio 2019, 04:33

Lo convocan como 'El Gran Guateque', una cita en la que los integrantes de The Goggles y Los Desiempre, prometen no dejar a nadie indiferente o, al menos, sin bailar. The Goggles se presenta como «la fuerza del rock» y Los de Siempre con un tributo a Tina Turner. 'El Gran Guateque' tendrá lugar este sábado, día 20, a las 23.30 horas, en la Sala Acapulco. Las entradas (10 euros con consumición) se pueden adquirir en los establecimientos de El Andén (Marqués de Casa Valdés, 2), Librería Paradiso (La Merced, 28) y la propia Sala Acapulco.