Una goleta rusa en apuros por las rachas de viento busca refugio en Gijón

GIJÓN. Jueves, 28 marzo 2019, 01:33

La goleta rusa 'Shtandart' buscó ayer por la mañana refugio en la bahía gijonesa después de que las fuertes rachas de viento le impidiesen continuar la travesía iniciada en Santander y que tenía como destino final el puerto de La Coruña.

La patrullera de la Guardia Civil con base en El Musel guió a la histórica embarcación hasta Marina Yates. El velero se encontraba en apuros y a punto estuvo de embarrancar en la escollera de la playa de El Arbeyal. Finalmente, y tras una complicada maniobra, consiguió llegar hasta el pantalán y atracar a la espera de que amaine el viento y pueda proseguir la marcha.

La fragata 'Shtandart' fue el primer barco de la flota báltica de Rusia. Se trata de una embarcación con tres mástiles de 34,5 metros de eslora y 6,95 de manga y que cuenta con seis tripulantes y 19 alumnos a bordo.

La goleta original fue construida en 1703 por orden del zar Pedro 'el Grande', quien fue, además, su primer capitán. Desde el año 2000 navega la réplica diseñada palmo a palmo como la primigenia. Lo hace como buque escuela y también como museo en cada lugar en el que atraca. En Gijón no tenía previsto detenerse si no llega a ser por los problemas que se encontró en la navegación, por lo que no estará abierta al público.