Ana González defiende cambios en la Fundación de Servicios Sociales para hacer intervención Ana González, con Pilar Varela y entidades del tercer sector. / D. ARIENZA M. MORO GIJÓN. Domingo, 5 mayo 2019, 02:15

La candidata del PSOE, Ana González, defendió ayer la necesidad de acometer cambios urgentes en la Fundación Municipal de Servicios Sociales para hacer intervención social personalizada. «No puede seguir siendo una oficina para cubrir papeles», aseguró tras mantener una reunión en la Casa del Pueblo con 23 entidades del tercer sector a la que asistió también la consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela.

«Hace falta un planteamiento innovador en lo social y articular sistemas de prevención y detección de las necesidades sociales y, sobre todo, dar estabilidad a los proyectos», explicó. Avanzó que los cambios que su partido propondrá para la Fundación de Servicios Sociales traen consigo la contratación de más personal y nuevas figuras profesionales.

Respecto a su postura sobre la renta social, recordó que su partido defiende el salario social y los cambios normativos para su perfeccionamiento. «Las ayudas municipales deben ir dirigidas a permitir algún cambio en las personas. Deben darles dignidad, pero no generar sistemas que cronifiquen a las personas en la pequeña ayuda», remarcó.

González también aprovechó para replicar a Álvaro Muñiz tras clarificar éste su postura sobre posibles pactos con Vox. Reconoció que está «nerviosa» ante la perspectiva de que «la ultraderecha esté en las instituciones». «También me preocupa que se diga con frivolidad que se puede pactar con Vox», agregó tras defender que ella no mintió porque «para eso están las hemerotecas y la imagen de la plaza de Colón de Madrid en la que Foro fue uno de los protagonistas principales junto a este partido». La cabeza de cartel socialista también indicó que «me alegra que lo haya reconsiderado tras la respuesta democrática» que los votantes dieron en las urnas el pasado 28 de abril. Y recordó que en 2015 Vox no presentó candidatura local al juzgar que estaba bien representado por Foro y Carmen Moriyón.