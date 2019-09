Ana González sobre el grado de deportes: «¿Quieren que haga otra oferta? Que me lo digan y la hacemos» La alcaldesa Ana González en el Ayuntamiento. / Damián Arienza La alcaldesa de Gijón insta a la oposición a aclarar su postura AGENCIA Viernes, 27 septiembre 2019, 13:25

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha afirmado este viernes que la oferta del Ayuntamiento para albergar el grado de ciencias de actividad física y deporte es la que diseñó el anterior equipo de gobierno, y ha instado a los grupos de la oposición a aclarar si quieren realizar una nueva propuesta porque no habría «ningún problema».

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones después de que el equipo de gobierno llevara a la comisión de Deportes de este jueves el informe de la Universidad de Oviedo sobre la implantación del grado de deporte.

Según ha indicado, el informe señala que con las instalaciones que la universidad «quiere y necesita» el coste ascendería a «un millón y pico» de euros mientras que sin ellas el coste ascendería a diez millones.

La alcaldesa ha explicado que la propuesta de Gijón contempla aulas en la Laboral, la utilización instalaciones municipales en función de especialidades, un millón de euros en cuatro años y que la impartición de clases por la tarde para usar las instalaciones deportivas en horario de mañana.

«¿Que quieren que haga otra oferta? Que me lo digan y la hacemos. No habría ningún problema, pero no lo ha pedido nadie hasta ahora», ha afirmado la regidora.

La alcaldesa ha preguntado si insistir más en la disposición de Gijón a albergar el grado supone escribir cartas al rector cada semana o decir que se puede afrontar un pago de siete millones de euros, un dinero con el que no se cuenta.

Además, ha remarcado que la decisión la tiene que tomar el rector, Santiago García Granda, y no ella.