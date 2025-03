Goteras en el Palacio de Deportes por las lluvias

E. C.

P. SUÁREZ GIJÓN. Martes, 3 de marzo 2020, 00:56

Las fuertes lluvias provocaron ayer abundantes goteras en la pista central del Palacio de Deportes. Las filtraciones, provenientes de la cubierta de las instalaciones, obligaron a cubrir con toallas y calderos varias de las zonas de la cancha, de la cual hacen servicio un buen número de clubes a lo largo de la semana. De hecho, y si bien no impidieron el desarrollo de los entrenamientos programados en el día de ayer, las goteras sobre una superficie como el parqué suponen un peligro para la correcta práctica deportiva, al crear una película altamente resbaladiza, posible foco de lesiones.

No es la primera vez que la cubierta del Palacio de Deportes es objeto de quejas. En los últimos meses, han sido varios los usuarios que han puesto de manifiesto la falta de mantenimiento que presenta esta zona del complejo. De hecho, el arreglo de la techumbre de la instalación se encuentra, tal y como avanzó él mismo, entre las prioridades del concejal de Deporte y Distrito Rural, José Ramón Tuero. «El solape de los canalones no está convenientemente sellado. Esta situación se viene arrastrando desde hace ocho o diez años aproximadamente. A la espera de una solución permanente que nunca llegó, se colocaron unos paraguas invertidos que recogen el agua hasta unas garrafas. Las nuevas exigencias en seguridad han hecho imposible subir a vaciarlas, hasta que no se coloquen unas líneas de vida», explicó.