Gradia, climatización sostenible con más de 25 años de experiencia Una empresa asturiana que apuesta por la innovación, la eficiencia energética y el confort, ofreciendo soluciones integrales de climatización para hogares, comercios e industrias

Gradia, expertos en soluciones de climatización eficientes, innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de cada espacio

CREANDO VALOR GIJÓN Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:35 Compartir

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la sostenibilidad, hay compañías que llevan años demostrando que la eficiencia energética y el respeto al medioambiente pueden ir de la mano con la tecnología y el confort. Gradia, con sede en Gijón, es un claro ejemplo de ello. Con más de 25 años de experiencia acumulada en el sector y más de una década como empresa consolidada, esta firma se ha convertido en un referente en sistemas de climatización, aerotermia, ventilación y frío industrial, siempre bajo una filosofía clara:

«En Gradia, seguimos comprometidos con ofrecer soluciones de climatización eficientes, innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de cada espacio».

Una declaración que no solo refleja la esencia de la compañía, sino que resume su manera de entender cada proyecto: poner el foco en el cliente, cuidando al detalle tanto la eficiencia técnica como el impacto ambiental.

Ampliar

Ingeniería integral: proyectos llave en mano

Si algo distingue a Gradia en el mercado es su capacidad para ofrecer un servicio integral. Su equipo se encarga de todas las fases de cada instalación: diseño, ejecución, legalización, puesta en marcha y mantenimiento. Este enfoque global garantiza que el cliente no tenga que preocuparse por la coordinación entre diferentes proveedores, a la vez que asegura la máxima coherencia y calidad técnica en todo el proceso.

Gracias a su departamento de ingeniería propio, Gradia analiza con precisión cada proyecto, teniendo en cuenta las particularidades de cada espacio —ya sea una vivienda unifamiliar, un local comercial, una oficina o una gran instalación industrial— y propone soluciones a medida, adaptadas tanto al presente como a las necesidades futuras.

La clave está en la versatilidad. Gradia trabaja con sistemas de aire acondicionado, bombas de calor, aerotermia y ventilación capaces de ajustarse a diferentes contextos y presupuestos. Desde un hogar que busca eficiencia energética y confort, hasta una gran superficie que necesita un sistema robusto y duradero, la compañía ofrece siempre la misma premisa: máximo rendimiento con el mínimo consumo energético posible.

Compromiso con la sostenibilidad

En un sector donde la innovación tecnológica avanza a gran velocidad, Gradia ha sabido mantenerse en la vanguardia. Su apuesta pasa por soluciones respetuosas con el medioambiente, con especial énfasis en la eficiencia energética. No se trata solo de instalar equipos de última generación, sino de diseñar proyectos que reduzcan consumos y garanticen un ahorro real a medio y largo plazo.

Esa visión sostenible no es una moda pasajera, sino un compromiso asumido desde los inicios de la empresa. Como recuerdan desde la compañía, su objetivo es que cada instalación proporcione confort y seguridad, pero también tranquilidad económica y medioambiental. Una filosofía que ha convertido a Gradia en un socio de confianza tanto para particulares como para empresas que buscan mejorar sus infraestructuras sin comprometer el futuro.

Aliados estratégicos y servicio técnico oficial

La confianza también se construye a través de las marcas con las que se trabaja. Gradia es servicio técnico oficial de Panasonic y Mitsubishi Electric en Asturias, dos gigantes del sector reconocidos por su calidad e innovación. Además, colabora con otras firmas como RHOSS, AIRLAN o AERMEC, y dispone de un servicio técnico capacitado para intervenir en prácticamente cualquier equipo del mercado.

Esta red de alianzas garantiza al cliente no solo la instalación de equipos de primer nivel, sino también un mantenimiento especializado y un soporte técnico rápido y eficaz, aspectos fundamentales para asegurar la durabilidad de cualquier sistema de climatización.

Soluciones para cada necesidad

El abanico de servicios de Gradia abarca todo lo relacionado con la climatización y el frío comercial e industrial:

• Aerotermia y bombas de calor: una de las tecnologías más eficientes para la climatización y producción de agua caliente, capaz de reducir notablemente el consumo energético.

• Aire acondicionado y ventilación: soluciones que combinan confort y eficiencia para viviendas, oficinas o locales comerciales.

• Frío industrial y cámaras frigoríficas: sistemas de alto rendimiento para sectores que requieren máxima fiabilidad en la conservación de productos.

• Proyectos integrales de ingeniería: diseño, legalización, ejecución y mantenimiento de instalaciones de climatización de cualquier complejidad.

La personalización es uno de los sellos de la compañía. Cada cliente, cada espacio y cada proyecto recibe un estudio individualizado que garantiza la mejor solución técnica y económica, sin fórmulas prefabricadas.

Confianza y futuro

Con sede en el Polígono Industrial de Roces, en Gijón, Gradia ha consolidado su reputación como empresa de confianza dentro y fuera de Asturias. Su crecimiento no se entiende sin un equipo humano altamente cualificado, multidisciplinar y comprometido con un mismo objetivo: convertir cada instalación en un proyecto de futuro para sus clientes.

La visión de la compañía es clara: seguir siendo un referente en climatización eficiente y sostenible, aportando soluciones que evolucionen al mismo ritmo que las necesidades de la sociedad y del mercado.

En definitiva, Gradia no solo instala sistemas de climatización. Construye confianza, bienestar y sostenibilidad. Y lo hace con la seguridad que da la experiencia, la innovación constante y un compromiso firme con el medioambiente.