Gran acogida en el estreno del documental 'Costuras abiertas: las mujeres de IKE'

Numerosas personas acudieron al Antiguo Instituto a conocer a través de la cinta, elaborada por el equipo audiovisual de EL COMERCIO, la historia de la firma

Martes, 21 de octubre 2025, 20:04

El documental 'Costuras abiertas: las mujeres de IKE' se estrenó este martes en el Antiguo Instituto provocando un viaje al pasado de los asistentes, parte de ellos vinculados a la fábrica de camisas artesanas.

El documental elaborado por el equipo de audiovisual del periódico EL COMERCIO, bajo la dirección de Mónica Yugueros, recibió un cálido aplauso a su término (dura 52 minutos). La historia de Ike protagoniza ahora mismo una exposición múltiple con sedes en la Ciudadela de Capua, el Pueblo de Asturias y los centros municipales de El Coto y El Llano.

Pueden ver el documental pinchando en este enlace.

