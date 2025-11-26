Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
Un fuerte estallido en la calle Magnus Blikstad obliga a cortar la calle, mientras los bomberos trabajan en la zona
N. V. / J. A. G.
Gijón
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:13
Alarma en Gijón por una explosión en una tienda de patinetes en la calle Magnus Blikstad. La Policía Nacional y los bomberos acudieron rápidamente al lugar acordonando la zona. Testigos describen un intenso olor a quemado que se percibe en las inmediaciones, mientras la circulación permanece cortada en la vía principal. Para garantizar la seguridad y facilitar las labores de emergencia, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de la policía local están desviando el tráfico por la calle Infiesto.
