Urgente Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón
La Policía Nacional y los bomberos acudieron rápidamente al lugar acordonando la zona por una fuerte explosión en la calle Magnus Blikstad. Paloma Ucha

Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón

Un fuerte estallido en la calle Magnus Blikstad obliga a cortar la calle, mientras los bomberos trabajan en la zona

N. V. / J. A. G.

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:13

Alarma en Gijón por una explosión en una tienda de patinetes en la calle Magnus Blikstad. La Policía Nacional y los bomberos acudieron rápidamente al lugar acordonando la zona. Testigos describen un intenso olor a quemado que se percibe en las inmediaciones, mientras la circulación permanece cortada en la vía principal. Para garantizar la seguridad y facilitar las labores de emergencia, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de la policía local están desviando el tráfico por la calle Infiesto.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar la información

