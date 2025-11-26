Gran despliegue por una explosión en una tienda de patinetes eléctricos en Gijón Un fuerte estallido en la calle Magnus Blikstad obliga a cortar la calle, mientras los bomberos trabajan en la zona

La Policía Nacional y los bomberos acudieron rápidamente al lugar acordonando la zona por una fuerte explosión en la calle Magnus Blikstad.

N. V. / J. A. G. Gijón Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:13 | Actualizado 16:25h.

Alarma en Gijón por una explosión en una tienda de patinetes en la calle Magnus Blikstad. La Policía Nacional y los bomberos acudieron rápidamente al lugar acordonando la zona. Testigos describen un intenso olor a quemado que se percibe en las inmediaciones, mientras la circulación permanece cortada en la vía principal. Para garantizar la seguridad y facilitar las labores de emergencia, agentes de la Policía Nacional y dotaciones de la policía local están desviando el tráfico por la calle Infiesto.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar la información