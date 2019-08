«Hay una gran frustración entre los jóvenes por no poder pensar en el mañana» Diego Vázquez, en la Escuela de Comercio. / CAROLINA SANTOS «Es muy preocupante que en Asturias apenas el 17% de la juventud pueda emanciparse» Diego Vázquez Ayala. Vicepresidente del Consejo de la Juventud JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Martes, 20 agosto 2019, 03:44

Diego Vázquez (Talavera de la Reina, 1991), vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, estuvo ayer en Gijón para presentar los Encuentros Internacionales de la Juventud de Cabueñes, en los que participa.

-¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la juventud española, especialmente los adolescentes?

-La adolescencia se encuentra con el problema de construir su vida, y para eso hay una serie de ejes que son imprescindibles. Uno es la parte laboral. Históricamente se nos había dicho que había que pasar una parte de precariedad los primeros años de empleo, pero que luego íbamos a encontrar una estabilidad. Y la realidad a día de hoy demuestra que no es así. Cada vez se está desregularizando más la parte de entrada en el empleo. Más del 50% de los contratos actualmente son temporales y eso genera una inestabilidad tremenda. Y lo peor es que pasamos de los 30 años y seguimos igual. También está el tema de la emancipación y luego en concreto en la adolescencia, la parte de educación. Tener una educación de calidad, que no solo se centre en contenidos educativos estrictos, sino que les construya como ciudadanos en la sociedad. Ese tipo de competencias son lo que necesita este grupo de edad. Ese es uno de los principales retos que tenemos que abordar ahora.

-Los adolescentes no han entrado todavía en el mercado laboral, pero ven la precariedad que existe. ¿Cómo lo viven?

-Hay una frustración tremenda porque desde el principio se nos dijo 'estudia, que luego gracias a esos estudios vas a tener una estabilidad y un trabajo normal'. Pero ahora mismo los adolescentes que siguen estudiando, ven que eso no les asegura tener una tranquilidad en la vida. Hay una gran frustración por no poder pensar en el mañana. Solo poder pensar en el hoy, con la esperanza de que después venga algo mejor, pero las referencias que tienen de personas más mayores no son buenas.

-Desde el Consejo de la Juventud, ¿qué medidas están impulsando para resolverlo?

-Apostamos por derogar las últimas leyes laborales aprobadas, recuperar la negociación colectiva y en concreto reforzar la entrada en el mercado laboral para que no sea tanta la temporalidad. Y apostamos porque el Instituto de la Juventud dependa de Presidencia y se convierta en una Secretaría de Estado.

-¿Desde el ámbito nacional, cómo se ve la situación de Asturias?

-Muy preocupante, porque la tasa de emancipación, que es un poco la que marca la situación de la juventud, es en general de un 19% en el Estado y en Asturias estamos en el 17,3%, un punto y pico por debajo de la media. Es verdad que ha habido una tendencia a la mejora porque la situación de la juventud hace cinco años en Asturias fue terrible. La empleabilidad a nivel de temporalidad en Asturias es más alta en general, y el único dato positivo que hay que destacar, es que la sobrecualificación en el caso de Asturias no ha aumentado.