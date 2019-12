Granda ve con «buenos ojos» una residencia de estudiantes en la Universidad Laboral Instalaciones de la Laboral donde se programó un hotel. / A. A. El rector aclara que ese proyecto «no nos corresponde», mientras ultima un «pliego atractivo» para el equipamiento del campus O. ESTEBAN GIJÓN. Martes, 17 diciembre 2019, 01:02

A vueltas con la residencia de estudiantes de Gijón que la ciudad no consigue tener. Tras años de fracasos y esperas, se ha introducido un nuevo elemento en el debate, después de que el grupo municipal de Ciudadanos elevara al Pleno la posibilidad de transformar el antiguo colegio menor de la Universidad Laboral «en una residencia que pueda dar respuestas a las necesidades de alojamiento temporal del campus gijonés y del conjunto de la Milla del Conocimiento». El rector, Santiago García Granda, no dudó ayer en admitir que ve «con buenos ojos» la idea. «Estaríamos encantados de que haya residencias en Gijón. La Laboral es un espacio adecuado, con muchas posibilidades». Eso sí, también dejó claro esto: «Ese proyecto no nos corresponde. La Universidad no es propietaria de ese edificio. En cualquier caso, eso habría que ponerlo en marcha, requiere de un inversor que adecue los espacios».

Lo que sí corresponde a la institución académica, y en ello está, es ultimar un pliego «atractivo» que consiga hacer realidad la residencia prevista en el propio campus. El compromiso es que el proyecto esté listo en enero y así lo reafirmó ayer Granda. Ambas equipaciones, aseguró, podrían ser complementarias.

Y si de dinero depende el futuro de la residencia, lo mismo ocurre con el debatido grado de Deportes, que ayer puso de manifiesto un pequeño malentendido entre Universidad y Principado. Granda había asegurado por la mañana que el diseño de la titulación está listo y que se estaba negociando ya con el Principado la disponibilidad de presupuesto para decidir la sede. Pero unas horas más tarde, el consejero de Universidad, Borja Sánchez, aseguró estar a la espera de «recibir una comunicación oficial» sobre la titulación y el estudio de viabilidad económica. El rector insistió en que toda esa información ha sido remitida a la directora general de Universidad, Cristina Valdés. En cualquier caso, Sánchez sí hizo referencia a que «habrá que tratar de contener los costes de la manera más eficiente posible». La cuestión es que elegir una sede u otra, según haya que construir un edificio nuevo o no, varía de forma notable la inversión prevista.