Granda espera que las obras de la residencia sean «inminentes» Jueves, 20 septiembre 2018, 01:26

Uno de los grandes proyectos que se fraguan en el campus gijonés es el de la residencia universitaria. Pese a que el inicio de las obras se ha retrasado en varias ocasiones a lo largo del año, Santiago García Granda no se mostró ayer preocupado por los plazos de ejecución. «El Ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos posibles. En agosto me dieron cuenta de los avances, han depositado fianzas y espero que el anuncio sea inminente. Pero no voy a ser yo quien ponga prisas», afirmó durante su visita a la Politécnica. En este sentido, el rector admitió que la puesta en marcha de la residencia supondrá un impulso tanto para el campus como la Milla del Conocimiento. «Por ello tenemos que poner todos de nuestra parte», aseveró. Dionisio Ramos, titular de la empresa constructora que se hará cargo de las obras, afirmó hace unas semanas que en septiembre «habría movimiento».