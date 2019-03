«Los grandes partidos no han servido para nada. Ahí está el plan de vías» David Alonso pasea por la calle de la Merced. / PALOMA UCHA David Alonso, candidato de Por Gijón a la Alcaldía: «No vale con decir que tenemos un problema con la playa. Habrá que explicar que necesitamos una red separativa en varios puntos concretos» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 01:34

Días después de abandonar su acta de concejal por Xixón Sí Puede, David Alonso (Oviedo, 1978), volvió a su trabajo como geógrafo. «Si no tienes vida laboral, pierdes la perspectiva», asegura. Con la experiencia que le dieron los últimos cuatro años, «para bien y para mal» y tras varios meses velando armas, Alonso vuelve ahora a la primera línea política con Por Gijón, un proyecto local, que no localista.

-¿Qué es Por Gijón y con qué objetivo llega a la ciudad?

-Todo se resume en lo concreto. Desde comunicar Nuevo Roces con el paseo de Viesques, que Pumarín no sea una trampa con sus baldosas, que los vecinos de Laviada tengan espacio para sus tres mil socios, que el sínter A de Arcelor deje de generar problemas al barrio de Jove y La Calzada, que el colector de La Camocha no sea un problema cuando llueve... La ciudad necesita que alguien piense en ella en primer lugar.

-Entiendo entonces que para usted no se está pensando actualmente en la ciudad.

-(Sonríe). Quizás no todo el tiempo. Hay grandes infraestructuras que se han ido bloqueando porque Gijón no tenía demasiado peso. Siempre se nos vendió que los partidos grandes hacían que Gijón tuviese más oportunidades, pero la realidad es que los partidos grandes no han hecho nada. No hay más que ver el plan de vías. Llevamos varios años de partidos grandes que no han logrado prácticamente nada.

-¿Se asemeja Por Gijón al Más Madrid de Manuela Carmena e Íñigo Errejón?

-Si la comparación es con la política que viene haciendo Carmena, estoy seguro de que nadie en Por Gijón se va a sentir mal. Al contrario.

-Dicen que llegan para sacar a Gijón del 'fango político'. ¿A qué se refiere?

-El fango político es estar hablando de todo menos de lo que a la gente le interesa. Al ciudadano no le interesan los piques personales nuestros o las historias de terror de los partidos políticos. Yo quiero hablar de los problemas que tiene la ciudad en concreto. No vale decir que tenemos un problema con la playa. Habrá que explicar que necesitamos una red separativa en este y en este otro punto. Eso es salir del fango.

-¿Quiénes están en ese fango?

-El que se dé por aludido es el que tiene que hacérselo mirar. Hay un poso del que hay que salir, y Por Gijón lo va hacer. Ahí sí que vamos a ser radicales.

-Si resultan clave para decantar la balanza hacia un partido u otro. ¿Parten todos con las mismas posibilidades de contar con su apoyo?

-No. Nosotros no vamos a pactar con todo el mundo. Esta pregunta estaría bien hacérsela a todos los grupos políticos. Si nosotros sacamos un número a partir del que haya que sentarse, lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa Gijón y decidir quién propone lo mejor para nuestra ciudad y que además permite que ejerzamos nuestro programa político.

-Suena un poco ambiguo.

-No. Nosotros no vamos a ser un problema para la ciudad. Sería lo último. Nunca vamos a ser un generador de debates. Nuestra única prioridad será la ciudad.

-Cuatro fuerzas componen el espectro progresista de la ciudad. La fragmentación es evidente. ¿Preocupa esto, teniendo en cuenta los problemas de la izquierda a la hora de llegar a acuerdos?

-La libertad y la democracia se basan en las opciones. Sin opciones, no hay ninguna de las dos cosas. En el 2015 hubo 85.000 gijoneses con derecho a voto que no hicieron uso de él. Posiblemente porque no tenían una opción que les convenciese. Es necesario y es sano que tengamos más opciones. A quienes preocupa esta cantidad de opciones es a los que creen que por ello pierden votos. Si pierdes votos es porque, a lo mejor, no lo has hecho bien. Puede haber más fragmentación, pero no tiene por qué haber más división.

-Contaminación. ¿Qué se está haciendo mal y hasta qué punto es competencia del Ayuntamiento?

-Tenemos competencias. En esta ciudad tenemos un problema de contaminación industrial, reconocido por el Principado y que fundamentalmente se origina en el sínter A de Arcelor. Sin embargo, se hizo un Plan de Acción que al final quedó en nada. Además de eso hay una ordenanza de contaminación atmosférica ya aprobada y que implica una serie de cuestiones. Una de ellas, que no se está cumpliendo, es la de información. Si Arcelor va a acometer una inversión en el sínter A para septiembre, esto lo tengo que comunicar a la población, y lo tengo que tutorizar como Ayuntamiento. Ese primer estadio no se ha hecho.

-Un centro peatonalizado. ¿Debe ser en este próximo mandato?

-Sí, el mandato que viene acaba en 2023. Hay que sentarse, hablar y verlo. Si no, el problema nos va a venir desde directivas europeas, leyes autonómicas y normativas estatales. Tenemos que avanzar en este sentido.

-La candidata del PSOE, Ana González, asegura que el convenio del plan de vías estará firmado antes del 28 de abril. ¿Se lo cree?

-Bueno, me lo tengo que creer. Nosotros en el programa electoral no incluiremos nada respecto a ese convenio. Eso ya es bastante significativo. Yo estuve en el consejo de administración de Gijón al Norte. El convenio está, ahora hay que aplicarlo. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que firmar. Si la candidata del PSOE lo asegura, fenomenal. Ellos verán si lo quieren utilizar como arma electoral y ellos sabrán si la gente de esta ciudad se cree algo.

-¿Y una vez firmado?

-Una vez que se firme hay que hacerlo. Yo insisto en que aquí todavía no sabemos la figura urbanística que se va a encargar de desarrollarlo. Eso me preocupa más que la firma.

-Se sabe muy poco de su lista.

-A la hora de conformar la lista hemos procurado ser consecuentes. Detectamos una serie de problemas en la ciudad y hemos conseguido que profesionales de estos ámbitos den un paso adelante. No estamos buscando el factor mediático. Solo le pido a la gente diez minutos para que vea la gente que llevamos y nuestro programa.

-¿Habrá algún fichaje estelar?

-No. No vamos a traer ningún Messi.

-¿Ni un torero?

-(Risas). Tampoco. Gente que vive aquí, trabaja, y sabe de lo que habla.