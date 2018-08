Ún de Grao, reinventor de la tonada asturiana Ún de Grao, sobre el escenario de la plaza Mayor. :: FOTOS: CAROLINA SANTOS El cantante, que anoche actuó en la plaza Mayor, consiguió entusiasmar al público gijonés con una nueva forma de hacer canción tradicional LAURA ARAUJO Jueves, 23 agosto 2018, 03:32

El proyecto en solitario de José Martínez Álvarez, más conocido como Ún de Grao, puso música ayer a la noche gijonesa participando en la Fiesta de la Sidra Natural desde el escenario de la plaza Mayor. Pero esta vez lo hizo acompañado de dos «músicos de nivel»: Pepín de Muñalén a la flauta y el saxo, y Tony Cruz al contrabajo, mientras que al sonido estuvo su productor y además amigo, Xavier Folks.

Junto a ellos, el cantante moscón, afincado en Mareo, ofreció una muestra de su característica visión de la tonada, que actualiza fusionándola con músicas contemporáneas. Y, además, entre tema y tema, se lo explicó al público que se acercó a disfrutar con su actuación.

Y es que Ún de Grao mantiene las melodías y letras tradicionales, pero mezclando la canción asturiana con otros estilos, otras visiones, abriéndose a otras influencias y dejando así que nuestro patrimonio cultural se adapte a los nuevos tiempos. Y, además, combina esta faceta con la participación en concursos, en los que canta tonada al más puro estilo tradicional.

O lo que es lo mismo: Ún de Grao canta la tonada a su manera, la hace suya metiéndola dentro de un esquema rítmico. Ese es uno de sus valores diferenciales, ya que «la tonada carece de ritmo». Y así se lo contó al respetable, al que prometió «un repasín de canciones tradicionales» al saltar al escenario solo acompañado por su guitarra.

Sonaron 'Caballo al verde' y 'Dicen que tú y yo morena', con la que aprovechó para recordar la figura de su padre. Y de esta manera el cantante y guitarrista logró atraer no solo la atención de los más veteranos seguidores de este género musical, sino también de los más jóvenes, no tan vinculados con las canciones tradicionales asturianas y que descubren en Martínez a un músico que logra redefinir lo clásico. Así que para cuando sonó 'Onde yo me pueda ir' y lo acompañaron sus escuderos sobre las tablas ya todos eran un poquitín de Grao.