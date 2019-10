«La gratuidad de 13 a 16 años en EMTUSA no elimina viajes en vehículo privado» Martínez Salvador, anoche, en la 'Lupa' de Canal 10. / J. PAÑEDA El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, opina que limitar el acceso de los coches al centro urbano «generará más molestias que soluciones»» M. M. GIJÓN. Jueves, 10 octubre 2019, 01:33

El portavoz de Foro en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador, criticó anoche en el programa la 'Lupa' de canal 10 la decisión del equipo de gobierno de PSOE e IU de implantar la gratuidad en EMTUSA para la franja de edad entre los 13 y 16 años. Según expuso, la gratuidad para esos viajeros «no convierte ni un solo trayecto de vehículo privado a público, porque en esa edad no se conduce». Martínez Salvador aseguró que su grupo «echa en falta medidas más atrevidas» como, por ejemplo, que se incentive el uso del autobús entre las 15.000 y 20.000 personas que se desplazan a diario al entorno de la Milla del Conocimiento.

Madrid Central

El exconcejal de Turismo, Festejos y Deportes también se mostró contrario a importar en Gijón el modelo de las zonas de bajas emisiones de Madrid. «Nosotros asumimos los contenidos del Plan de Movilidad, pero fomentar el uso del transporte público no se consigue con prohibiciones de acceso», opinó. «Limitar el acceso de los coches al centro urbano no nos parece la medida que pueda reducir la contaminación del aire, que aquí procede sobre todo de la actividad industrial, y, en cambio, sí puede generar más problemas y molestias que soluciones», añadió. «Creemos que simplemente copiar lo que hacen ciudades 10 veces más grandes que Gijón no es la estrategia de movilidad idónea», concluyó.