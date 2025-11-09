Gretel, que llegó al mundo en esta ciudad en 1983, podría, por aquello del nombre, haber salido de un cuento infantil. Esa referencia permanente, durante ... algún tiempo, cuando era alumna del Colegio San Vicente, le provocaba un cierto malestar: a ver por qué no podía ella tener un nombre corriente, uno que no la singularizara de una manera tan evidente. Ahora, ya reconciliada con el nombre y consciente de que esa excepcionalidad transita por espacios en los que al arte le crece la A mayúscula, su capacidad para entender y descifrar sus secretos la han convertido en una profunda conocedora de todo lo que vive en los trazos y también en la intención de quien pinta.

Por uno de esos azares que se producen porque esta ciudad es pequeña y todos nos conocemos, guardo en la memoria la imagen de Gretel, la víspera de su inicio escolar, allá por los cuatro años y sorprende que apenas nada haya cambiado en ella: los rasgos finos, el pelo, suelto ahora, y recogido en una trenza entonces, la mirada de quien no deja que nada se escape a su juiciosa observación , la timidez como antesala de un mundo interior poblado de sueños y de decisión. Voluntariosa, responsable, organizada, y muy buena estudiante, Gretel Piquer vivió una infancia de hija, sobrina y nieta única que en seguida, a falta de hermanos y de primos, encontró en las pinturas, en los colores y en su propia necesidad de expresarse, la manera de levantar mundos sobre el papel hechos de formas, texturas, enhebrados en perspectivas, y sin darse cuenta se iba construyendo una personalidad en la que la pasión artística iba a estar en lo más alto siempre. Y aunque no había una referencia familiar inmediata, la sombra de una tía que se especializó en arqueología y aquel bisabuelo arqueólogo que participó en excavaciones importantes en Extremadura de donde es originaria la familia, tal vez habían dejado una huella apenas perceptible en el ADN de Gretel que, sin dudarlo, inició estudios de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo después de haberse dejado seducir por las humanidades en su conjunto, convencida de que era esa la carrera en la que habitaban todos los aspectos que le interesaban, hasta doctorarse tras indagar de forma exhaustiva y emocionante durante seis años en la vida y la obra del pintor Evaristo Valle. Y aunque siempre tuvo muy clara su vocación investigadora, también disfrutó en su tiempo de docencia universitaria y hasta en las visitas guiadas con niños y adolescentes en el Museo Evaristo Valle donde ahora trabaja como conservadora desde hace ya algunos años.

Cuando habla de su periodo de investigación para la tesis, se le ilumina el rostro y el gesto adquiere una vitalidad aún más marcada: fueron años de descubrir aspectos de la biografía del pintor que la llevaron a París, que la convirtieron en una especie de detective que explora la historia, que maneja con maestría los datos rescatados para conocer detalles biográficos inesperados, que pone orden en la obra y consigue determinar a través del archivo fotográfico del pintor cómo lo que parecían obras diferentes eran en realidad una evolución de la misma obra, justo como los protagonistas de las aventuras que leía con entusiasmo de niña y a cuya sombra se fue construyendo su personalidad afable y rigurosa, la de la conservadora del museo integrada en un fantástico equipo, curiosa siempre, y siempre pensando en nuevos proyectos, en conocer más acerca de los movimientos pictóricos del siglo XX, especialmente en los posteriores a los años cincuenta.

Mientras camina al borde del mar, o por el campo con su perro, cuando se refugia en la lectura, o cuando vuelve a los pinceles y a los lienzos de forma casi clandestina, no puede evitar recordar aquel día en el cole, cuando les preguntaron qué querían ser cuando fueran mayores y lejos de manifestar el interés por tener una tienda, o por ser enfermera, de sus amigas, ella ya decidió que quería ser pintora y escritora. Y aquí está, entre cuadros, escribiendo acerca de arte, inmersa en un universo de colores, palabras y emociones que laten al mismo compás que su propio corazón.