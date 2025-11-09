El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Gretel Piquer

Conservadora en el Museo Evaristo Valle. Doctora en Historia del Arte con una tesis sobre el pintor gijonés, es una de las mayores especialistas en su obra

Laura Castañón

Laura Castañón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Gretel, que llegó al mundo en esta ciudad en 1983, podría, por aquello del nombre, haber salido de un cuento infantil. Esa referencia permanente, durante ... algún tiempo, cuando era alumna del Colegio San Vicente, le provocaba un cierto malestar: a ver por qué no podía ella tener un nombre corriente, uno que no la singularizara de una manera tan evidente. Ahora, ya reconciliada con el nombre y consciente de que esa excepcionalidad transita por espacios en los que al arte le crece la A mayúscula, su capacidad para entender y descifrar sus secretos la han convertido en una profunda conocedora de todo lo que vive en los trazos y también en la intención de quien pinta.

