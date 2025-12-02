El PSOE reclama «medidas urgentes» para frenar la propagación de la gripe aviar en Gijón

Medidas urgentes para evitar que el foco de gripe aviar detectado en el parque Isabel la Católica se propague en Gijón. Es lo que ... reclama el PSOE y es la proposición que el Grupo Municipal Socialista llevará al pleno ordinario de la próxima semana. En rueda de prensa celebrada este martes, el concejal Ramón Tuero exigió que se refuercen las medidas de seguridad y de control. Precisamente, tal y como avanzó EL COMERCIO, el foco de gripe aviar confirmado el pasado 24 de noviembre en Isabel la Católica cobra mayor dimensión al confirmarse que otra de las ocas muertas también estaba afectada por el virus. Por lo tanto, ya son dos las aves que han dado positivo en Gijón.

Tuero desveló, asimismo, que junto al «foco notificado en el parque Isabel la Católica, el Principado investiga la aparición de aves muertas en otros puntos de Gijón como La Camocha, por tanto, se deberían activar todos los protocolos y poner en marcha todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de los trabajadores municipales y de toda la ciudadanía en general».

El edil socialista indicó que la iniciativa plenaria también trasladará al Ayuntamiento la necesidad de incrementar la coordinación con la Consejería de Medio Rural y con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Sanidad para contener y eliminar el foco detectado, evitar la propagación a otras aves silvestres y domésticas y reducir el riesgo de exposición humana. «Además, Gijón tiene de su parte la posibilidad de aumentar las medidas de control de gaviotas y palomas, y las plagas de ratas, ya que aumentan el riesgo sanitario por contacto con personas», ha añadido Tuero.

En ese sentido, exige al gobierno local que actúe porque la imagen que traslada a la población es la de la pasividad. «No pueden estar esperando a confirmar si son casos de gripe aviar o no para despertar. ¿Acaso no hay mecanismos municipales para gestionar una alerta temprana en espacios que son lugares potencialmente peligrosos para el contagio? Hablo de parques, lagunas, ríos, estanques, fuentes…», apuntó el concejal.

Finalmente, Tuero explicó que en el texto también pide que se informe a la ciudadanía de la evolución de esta enfermedad vírica que presenta riesgos para el ser humano con el fin de fomentar comportamientos preventivos entre la población, como no alimentar a las aves no domésticas o avisar de la aparición de aves muertas.