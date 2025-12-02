El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel informativo instalado en el parque de Isabel la Católica, donde se detectó un foco de gripe aviar, con la muerte de dos ocas. Damián Arienza

El PSOE reclama «medidas urgentes» para frenar la propagación de la gripe aviar en Gijón

El concejal Ramón Tuero dice que el Principado está investigando más aves afectadas en otras zonas de la ciudad, como La Camocha

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:45

Comenta

Medidas urgentes para evitar que el foco de gripe aviar detectado en el parque Isabel la Católica se propague en Gijón. Es lo que ... reclama el PSOE y es la proposición que el Grupo Municipal Socialista llevará al pleno ordinario de la próxima semana. En rueda de prensa celebrada este martes, el concejal Ramón Tuero exigió que se refuercen las medidas de seguridad y de control. Precisamente, tal y como avanzó EL COMERCIO, el foco de gripe aviar confirmado el pasado 24 de noviembre en Isabel la Católica cobra mayor dimensión al confirmarse que otra de las ocas muertas también estaba afectada por el virus. Por lo tanto, ya son dos las aves que han dado positivo en Gijón.

