El Grupo brilla en los fuegos Los fuegos artificiales del Grupo Covadonga pintaron el firmamento a todo color durante la noche de ayer ante la expectación de cientos de espectadores. / JUAN CARLOS TUERO Unos 70 andarines participaron en la caminata hasta Mareo y un centenar, en la primera carrera popular de las fiestas LUCÍA R. LORENZO GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:29

Los fuegos del Grupo Covadonga junto con la actuación del grupo Tekila y el Dj Discoastur pusieron la noche de ayer a todo color, ante la expectación de cientos de espectadores. Fueron el broche de oro para una jornada cargada de deporte, premios y homenajes.

La mañana comenzó haciendo una lazada a los playeros y guardando en las mochilas crema, gafas de sol y las gorras para emprender la marcha desde el Grupo hacia Mareo. Esta caminata cumplía ayer su cuarta edición y en ella participaron alrededor de 70 personas de todas las edades. Entre ellas se encontraban Cristina Carazo y su hija Paula Martínez, de Viesques, quienes iban equipadas hasta con el bikini para disfrutar de un merecido chapuzón en la piscina tras finalizar su primera marcha con los socios del club. «Aprovechamos que mi marido fue de pesca y nosotras nos vamos de marcha», indicó Cristina Carazo.

También acudieron Goyo Llanes, del barrio de La Arena, convencido para participar por segundo año consecutivo por su mujer Ángela García, de Montevil. «Hace un día precioso, es un recorrido fácil de hacer y es una senda muy bien preparada para caminar, al igual que todas las que tiene Gijón», expresó Goyo Llanes. Diadema Menéndez, de El Llano, fue otra de las caminantes de este sendero. «Mi deporte es caminar. Fui bastante deprisa pero disfruté del tiempo y del paisaje», señaló Diadema Menéndez.

La sede de Mareo acogió además la primera carrera popular, en la que participaron más un centenar de corredores. Los clasificados fueron: Lucas Álvarez y Ana Álvarez (sub 20); Mónica Álvarez (sub 23); Antonio Vicente García (senior); Emilio Neira y María Fernández (máster); Álvaro Tamargo y Malena Mulú (sub 16); Alba Mendolagoitia (sub 18); Daniel Montes y Daniela García (sub 14); Odón Meléndez (diversidad funcional); Asier de las Heras y Carmen Díaz (sub 12); Mauro Castaño y Adriana Valdés (sub 10); Martín Menéndez y Daniela Cienfuegos (sub 8).

Por Mateos y Roncero

Antonio Corripio, presidente del Grupo, llegó junto al vicepresidente del club, Iván González, y los vocales Begoña Fernández y Alejandro Rionda a la meta de la caminata. Por la tarde se celebraron más actividades y se rindieron tributos. «Tenemos dos partidos de balonmano en homenaje a Mateos, quien fue directivo del Grupo y falleció el año pasado. El segundo memorial está dedicado a Roncero, a quien teníamos muchísimo cariño y fue director deportivo del club durante muchos años», recordó Corripio.