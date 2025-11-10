El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Tasio del Reguero, vocal de la junta directiva; Ana Peinado, directora del Orfeón grupista; Joaquín Miranda, presidente del Grupo Covadonga, y Miguel Ponga, delegado del Orfeón. E. Cl

El Grupo Covadonga de Gijón, a por la IV edición del ciclo Otoño Coral

El certamen coincide con el concierto conmemorativo del 25 aniversario del Orfeón Grupista, que tendrá lugar el 29 de noviembre

E. C.

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

El Real Grupo de Cultura Covadonga presentó este lunes la cuarta edición del Otoño Coral del Orfeón Grupista, un ciclo que se consolida como una de las citas culturales más destacadas del Club y del panorama coral gijonés. El acto, celebrado en la Sala Polivalente, estuvo presidido por el presidente de la entidad, Joaquín Miranda, quien destacó que «el Otoño Coral es un ejemplo de cómo la pasión, el talento y la organización pueden dar forma a una programación con identidad propia y con una proyección cada vez mayor».

En su intervención, subrayó también el carácter especial de esta edición, que coincide con la celebración del 25º aniversario del Orfeón Grupista. «Son veinticinco años de trabajo, de voces unidas, de ilusión compartida y de compromiso con la música. El Orfeón ha sido, desde su creación en 1999, un auténtico embajador cultural del Grupo, llevando nuestro nombre con orgullo por numerosos escenarios», señaló.

El vocal de la Junta Directiva, Tasio del Reguero, fue el encargado de presentar el programa de esta cuarta edición, que contará con tres conciertos distribuidos a lo largo del mes de noviembre en distintos escenarios de la ciudad, todos ellos con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo se inaugurará el sábado, 15 de noviembre con la actuación del Coro Arsis, de la Escuela de Música Divertimento de Oviedo, en la Iglesia de la Asunción. El sábado, 22 de noviembre, en el mismo escenario, será el turno del Coro de la Fundación Princesa de Asturias, una de las formaciones más prestigiosas del panorama coral nacional e internacional.

Y, por último , el sábado, 29 de noviembre tendrá lugar el Concierto Conmemorativo del 25º Aniversario del Orfeón Grupista, en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur, una cita muy especial que reunirá sobre el escenario a más de 80 voces, con la participación del Coro Ángel Émbil de Pola de Siero y antiguos componentes del Orfeón.

Tasio Del Reguero destacó que «el Otoño Coral no es solo una programación de conciertos, sino un espacio de encuentro, de aprendizaje y de intercambio entre coros, que fortalece los lazos culturales de nuestra Entidad y mantiene viva una de las tradiciones musicales más queridas de Asturias».

Durante la presentación también se quiso reconocer la labor de Miguel Ponga, actual delegado del Orfeón, por su constancia y compromiso, así como el trabajo de todas las personas que han contribuido a lo largo de estos 25 años al crecimiento de la agrupación. Asimismo, se destacó la aportación de Ana Peinado, actual directora del Orfeón Grupista, cuya llegada ha supuesto «un impulso renovador, aportando nuevas ideas, entusiasmo y una sensibilidad artística que está fortaleciendo el proyecto coral».

Con esta nueva edición, el Real Grupo de Cultura Covadonga reafirma su compromiso con la difusión de la cultura y la música coral, promoviendo un espacio de convivencia y expresión artística abierto a la ciudad.

