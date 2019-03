El grupo Ensidesa abre paso entre la nieve a su autobús en La Farrapona Cuatro integrantes del grupo de montaña, quitando nieve. :: E. C. Lunes, 1 abril 2019, 02:58

Los miembros del grupo de montaña Ensidesa se vieron obligados ayer a darle un uso imprevisto a sus bastones, durante una salida a la zona de Babia. Todo transcurría con normalidad en el desplazamiento a la localidad de Riolago, en el municipio leonés de San Emiliano, hasta que su autobús, de la empresa Cabo Peñas, empezó a subir hacia el Alto de La Farrapona, en el límite entre Asturias y la provincia vecina. La nieve que aún se acumula en el borde de la carretera impedía a su vehículo dar una curva, por lo que los montañeros tuvieron que apearse y empezar a quitarla con lo que tuvieran a mano. «Los coches pasan con normalidad y no hay ninguna indicación de que los autobuses no lo hagan», lamentaron desde el grupo de montaña, que no obstante pudo realizar su ruta sin problema.