«El Grupo está fabuloso, no hay color», dicen los veteranos De honor (50 años). Los socios de honor posaron antes de recoger su reconocimiento por sus 50 años formando parte del Grupo. / FOTOS:CAROLINA SANTOS La entidad distingue a sus socios de mérito y de honor, a quienes agradece «la senda que nos habéis dejado marcada» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Martes, 10 septiembre 2019, 00:41

Los socios más veteranos del Grupo Covadonga se felicitaron ayer de cómo ha evolucionado el club. «Está fabuloso, no hay color. La voluntad del principio era la misma que hoy, una voluntad de hacer las cosas bien y aunque fuera una agrupación pequeña, las ganas de crecer eran fantásticas», explicó Luis Mori, quien recibió ayer el reconocimiento por sus 50 años como socio. «Incluso participé en las obras de construcción», resaltó. A sus más de 80 años, continúa practicando natación.

El Grupo acogió en la mañana de ayer la entrega de distinciones a los socios de honor (más de 50 años de socios y más de 65 edad) y a los de mérito (más de 35 años asociados). El acto se celebró en el escenario central habilitado en el pabellón que preside la estatua del fundador Jesús Revuelta. 316 socios merecían la distinción de mérito y 115 la de honor.

Justo en el año en que la institución cumple sus 50 años en Las Mestas, «celebramos con entusiasmo este aniversario en el que miramos a nuestros mayores, los que hicisteis posible que esto fuera como es. Nunca dejasteis de creer en el proyecto con una lealtad encomiable», agradeció el presidente Antonio Corripio en su discurso. «Sois historia viva y por eso queremos reconoceros la experiencia y la constancia. Vosotros sois el faro que nos guía y os agradecemos la senda que nos habéis dejado marcada».

Félix Baragaño: «Debemos estar tremendamente orgullosos»

«Pequeñín y muy guapo»

Entre los distinguidos como socio de honor se encontraba el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. «Tenemos que estar tremendamente orgullosos de esta asociación deportiva», afirmó. Muchos de los socios reconocidos ayer llevan tanto tiempo como el propio club y recuerdan los inicios con claridad. «Yo empecé en el grupo viejo. De aquella era muy pequeñín pero muy guapo, como una familia», comentó Juan Carlos García.

También hay quien echa de menos el espíritu original. «Lo vi mejor que lo veo. Creo que perdió mucho la esencia de lo que era el Grupo, del deporte. Se convirtió en un club más social. No hay ese espíritu grupista que vivimos los antiguos», lamentó Margarita Díaz. Para otros ha sido incluso su lugar de trabajo durante más de 44 años. «Cuando empecé a trabajar aquí solo teníamos 4 pistas de tenis y el frontón. Ahora mira lo que hay. Cada vez que vengo me gusta más, estoy muy orgullosa de ser socia», replicó Yolanda Pérez. «He hecho de todo, el primer aeróbic, el aquaeróbic y la gimnasia de mantenimiento con Arturo, que lleva muchos años».

Cuando todos custodiaban ya su Santina, el coro del Grupo interpretó el 'Only you' de Vicent Clarke, una versión realizada por Jesús Gavito de 'A mí me gusta la gaita' y 'The lion sleeps tonight, de Robert John. Un vermú sirvió para intercambiar recuerdos y después muchos fueron a comer en familia para celebrarlo.