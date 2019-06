El grupo folclórico El Xolgoriu lleva su arte a la plaza de Italia Actuación de El Xolgoriu. / PALOMA UCHA Martes, 25 junio 2019, 01:23

Aunque la meteorología no da tregua, los festejos hacen frente a la lluvia que no para de caer y logran atraer al público que no se pierde actividades como la que se celebró ayer en la plaza de Italia, con la actuación del grupo folclórico El Xolgoriu. Una actuación que forma parte de la programación diseñada por las fiestas de San Xuan en la ciudad.