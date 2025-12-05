El Grupo recupera esta Navidad su pista de hielo ecológica en Gijón

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:09 Comenta Compartir

El Real Grupo de Cultura Covadonga dio por arrancado este viernes un intenso programa navideño que durará cinco semanas (hasta el 10 de enero) y contará con propuestas «a medida» de todos los socios. Será una combinación de «tradición, convivencia y mucho deporte», avanzaron el presidente, Joaquín Miranda, y el vicepresidente segundo, Pedro Carrillo. No faltarán las tradicionales visitas de Papá Noel (del 21 al 23 de diciembre, de 16.30 a 20.30) y los Reyes Magos (el 4 de enero, de 15.30 a 20.30). Y, como principal novedad, la recuperación de la pista de hielo ecológica, seis años después. Estará instalada en la pista de futbito del parque infantil entre el 19 de diciembre y el 6 de enero y se da por hecho que será «un éxito».

El 17 de diciembre tendrá lugar la entrega de becas de estudios a los mejores expedientes académicos y dos días después, el tradicional brindis de Navidad con empleados, socios veteranos, los patrocinadores y medios de comunicación. El programa deportivo arrancó este mismo fin de semana con la Copa de España Juvenil de Hockey, que «hacía treinta y cinco años que no se celebraba y que fácilmente ha traído a Gijón a entre 400 y 500 personas a Gijón». No faltarán el Trofeo de Navidad de Natación o el Torneo del Pavo de Pelota ni otros más recientes como el de pickleball, que se celebrará por segunda vez.

Para facilitar la conciliación, para los más pequeños habrá programas de aventura y miniaventura coincidiendo con los días no lectivos. La iluminación navideña en el Grupo Covadonga ya se encendió el pasado lunes, el 1 de diciembre.