Los grupos municipales reprochan al Gobierno las dilaciones del plan de vías Gráfico «No es de recibo volver a discutir la ubicación», dice IU. Xixón Sí Puede critica que «el interés de los grandes partidos no vaya más allá de Madrid»

La noticia del encargo por parte de Fomento de un estudio comparativo sobre dos posibles ubicaciones para la futura estación intermodal -junto al Museo del Ferrocarril y en Moreda-, así como el plazo de dos años que se da para definir una solución técnica al proyecto ha resucitado el malestar en la Corporación municipal por las sucesivas dilaciones en el plan de vías.

«Sigue sin aprobarse la modificación del plan especial del entorno de la estación (PERI 00), un paso que al parecer lleva dos meses pendiente de un informe de la Abogacía del Estado y que es el primero que se debe dar. Sin él no se puede mover ni una piedra», apuntó el concejal David Alonso, de Xixón Sí Puede. Añade que se sigue sin firmar el nuevo convenio entre las tres administraciones, «sin el cual no habrá consignaciones presupuestarias».

En lo que respecta al vaciado del túnel, «según el cronograma ya debería haber terminado y empezará en octubre». Y el propio estudio informativo de la estación intermodal «tendría que haber salido hace cuatro meses». Alonso señala que, «aunque quieran vendernos que la cosa marcha, no lo hace. Y es una vergüenza del tamaño de cuando vino Ana Pastor a anunciar que se iban a hacer 'cosas'. Ahora las hacen para no dar la sensación de estar parados, pero lo están». Señala que los cuatro pasos indicados «son los que debe dar el señor Ábalos. Todo lo demás son medias verdades o mentiras». El concejal lamenta que «volvamos a ver los intereses de los grandes partidos, que no van más allá de Madrid». Para el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, «no parece de recibo volver a discutir sobre la ubicación de la estación, cuando hay un acuerdo al respecto de las tres administraciones, una de las cuales ya estaba gobernada por el PSOE. Nosotros fuimos los que más dudas mostramos sobre construirla junto al Museo del Ferrocarril, por las complicaciones del subsuelo, pero el Gobierno socialista debe ser serio y respetar lo que se firmó. Cada vez da más la sensación de que el PSOE vuelve a las épocas en las que cualquier disculpa valía para dilatar los plazos». Añadió que uno de los compromisos que se pueden empezar a cumplir es la licitación de las estaciones del túnel del metrotrén. Y anunció que pedirá en el Pleno que se exija incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 las partidas contempladas en el nuevo convenio. Ciudadanos lamentó que aún no haya fecha para la firma del convenio «ni ninguna declaración pública del ministro sobre su compromiso con el proyecto. Las incertidumbres siguen ahí y deben despejarse».