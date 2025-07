La guardería San Eutiquio deja Castiello

María Agra Gijón Jueves, 24 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Sentimos nostalgia, pero sobre todo orgullo y gratitud por lo vivido». Con esas palabras resume Mónica, madre de dos hijas que asistieron en sus primeros años de vida a la escuela infantil San Eutiquio, en Castiello, el sentir de la inmensa mayoría de las familias que han pasado por el centro educativo a lo largo de sus 45 años de historia. Un lugar donde «nuestros peques crecieron felices, aprendieron a confiar, compartir, hablar, jugar y descubrir el mundo» pero, sobre todo, el primero en el que «se sintieron seguros, queridos y escuchados fuera de casa», destaca Paula, otra madre que pertenece a la comunidad educativa.

Por eso ayer se despidieron de su escuela «con el corazón lleno y el recuerdo de que fue, para muchos, el mejor comienzo posible», remarca. Todas las dudas y miedos que les asaltaron antes de tomar la decisión de elegir esa escuela para sus hijos se vieron disipados cuando pusieron un pie en ella. «Yo no quería una escuela pequeña porque creía que mis hijos iban a perderse grandes oportunidades», cuenta Adela, madre de cuatro hijos. Pero «al final me he dado cuenta de que hacerles felices y alargar su infancia en San Eutiquio ha sido la mejor decisión que he tomado y ellos lo recordarán siempre. ¡No han llorando ni un solo día ninguno de los cuatro!», recuerda con emoción.

De Infantil a Bachillerato

Ayer fue el último día que visitaron la escuela que vio crecer a sus hijos y, en algunos casos, también a ellos. En septiembre tendrá lugar su integración en el colegio Juan Pablo II-San Miguel, ubicado en Pumarín y gestionado también por la Fundación Educatio Servanda, con la intención de convertir el San Miguel en un centro que brinde un itinerario completo hasta Bachillerato, ciclo que se añadirá a partir del curso 2026-2027.

Por eso algunas madres, de manera improvisada, se acercaron hasta la escuela para despedirse del lugar en el que sus hijos aprendieron a ser personas. «Se nos encogió el corazón al ver las clases vacías, los pasillos con poco alboroto... Allí entrábamos todos hasta la cocina, literalmente. Una cocina propia, por cierto, que era otra de las razones importantes para elegir el centro», apunta Mónica. Pero «todo estaba medio desmontado, ya no quedaban apenas dibujos en las paredes y su parque y maravillosos exteriores estaban vacíos».

Aunque lo más doloroso fue «ver a las poquitas profesoras que aún estaban recogiendo y despidiéndose de sus niños: Lorena, la directora, echa un mar de lágrimas; Rosa una de las más veteranas, que dio clase a padres e hijos; Nadine; Lydia; María... todas se fundieron en abrazos con padres, madres y pequeños».

Y lo más importante: que «en cada rincón de esa escuela había cariño de verdad», reconocen las familias. Saben que la educación en esos primeros años marca para siempre y por eso están tan agradecidos.