La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha Los ladrones actuaron en Gijón por la tarde, una vez anochecido, en tres viviendas de una urbanización y en un piso del poblado

Olaya Suárez Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10 Compartir

La Guardia Civil investiga varios robos en viviendas registrados en los últimos días en La Camocha, Gijón. Al parecer, los ladrones actuaron en al menos tres casas de una urbanización y también en pisos cercanos a la barriada. Ocurrió durante la tarde, cuando ya había anochecido y aprovechando que no había moradores en las viviendas que seleccionaron para entrar.

Forzaron puertas y ventanas y una vez en el interior, registraron todas las estancias en buscas de dinero en efectivo y joyas. Evitan llevarse aparatos electrónicos que les puedan delatar por los sistemas de rastreo de los dispositivos.

Las víctimas comprobaron que habían sido objeto de robos al regresar a sus casas. Con el aviso a la Benemérita, los agentes del Servicio de Criminalística se desplazaron al lugar con el objetivo de recoger pruebas y vestigios en los distintos escenarios. La investigación corre a cargo de la Policía Judicial.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad intentan determinar si los robos en La Camocha están relacionados con otros registrados en otras localidades de la región en las últimas semanas. Las bandas criminales itinerantes aprovechan los meses de días con menos horas de luz para aumentar su actividad delictiva, como ocurrió con la oleada de robos en Castiello, Somió, Deva y Cabueñes, que hace dos años dejó un centenar de viviendas asaltadas.

Los integrantes de esa banda, conocida como 'la banda del Mercedes' por la marca del coche en el que se desplazaban, cometían los asaltos siempre durante la tarde, una vez anochecido y eligiendo viviendas en las que no estaban los moradores. Quince de los miembros del grupo criminal fueron detenidos meses después en una compleja investigación.

Hacían «campañas de robos» por todo el Norte de España. Tenía una estricta jerarquización y miembros repartidos por Francia, Italia, Alemania y Albania, país este último del que eran originarios la mayor parte de los integrantes. En Asturias se les atribuyen más de un centenar de asaltos, la mayoría cometidos en el concejo de Gijón. Están aún pendiente de ser juzgados.

Preocupación vecinal

La presencia de los delincuentes en La Camocha y el robo en varias viviendas ha generado cierta inquietud entre los vecinos. «Estamos preocupados porque esta suele ser una zona en la que no hay prácticamente robos en casas. Hay bastante gente que vive sola y hay miedo», comentaba una vecina de la barriada. Las fuerzas de seguridad recomiendan utilizar las medidas de autoprotección, como activar alarmas y cerrar con llave.