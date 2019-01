'Güeligaites' agradece «el buen hacer del personal sanitario en época de recortes» Los 'güeligaites' se concentraron frente a la puerta principal del Hospital de Cabueñes. / CAROLINA SANTOS El colectivo de mayores se concentró delante de Cabueñes, donde repartió pasquines informativos a ritmo de saxo L. FONSECA GIJÓN. Sábado, 26 enero 2019, 02:13

La mayoría de ellos están jubilados, pero no han perdido las ganas de 'pelear' y 'defender' en la calle lo que consideran el corazón del estado del bienestar: la sanidad pública. Ayer, pancarta, pasquines informativos y saxo en mano, se concentraron delante la entrada principal del Hospital de Cabueñes. Alguno de ellos, asiduo del centro hospitalario, iba en silla de ruedas. Son los 'güeligaites', un colectivo integrado por personas mayores -el equivalente en Asturias a los 'yayoflautas'-, que ayer acudió a Cabueñes para «agradecer la profesionalidad de todos los trabajadores de la sanidad pública frente al maltrato que reciben de la administración».

«Los recortes nos presentan un panorama desolador: menos personal, plazas que no se convocan, bajas que no se cubren, escasez de materiales, medios escasos en medicina, enfermería, administración, limpieza y mantenimiento. Con este panorama no es de extrañar que los pacientes tengan que esperar mucho más para ser atendidos», advertían los 'güeligaites'.

Bien recibidos

Las felicitaciones de los 'güeligaites' «por el buen hacer del personal en época de recortes» fueron muy bien recibidas por usuarios y por los propios trabajadores de Cabueñes.