«Me gusta afrontar nuevos retos y ser capaz de superarlos» Emilio Díaz, nuevo director de la Escuela Revillagigedo. / C. SANTOS Emilio Díaz Rodríguez, nuevo director de la Escuela Revillagigedo Fue jefe de estudios durante cinco años en el centro. Hoy tendrá lugar su nombramiento, al mediodía, en la sala de audiovisuales MARLA NIETO GIJÓN. Jueves, 5 septiembre 2019, 01:25

El hecho de asumir un nuevo cargo en cualquier ámbito es siempre una ardua tarea. Pero a Emilio Díaz (Gijón, 1970) le gustan los retos. Después de haber sido jefe de estudios durante cinco años en la Escuela Revillagigedo, y al tener ya una trayectoria como docente de 21 años, ha asumido el reto ser el nuevo director del centro de enseñanza.

-¿Cómo se siente al haber sido elegido director?

-Tengo muchísimas ganas e ilusión, a la par que fuerza para afrontar las responsabilidades que se me echen.

-¿Es un salto significativo pasar de un cargo a otro?

-La verdad es que sí. Al final el director es el último responsable de todo.

-¿Cómo cree que le ven los alumnos tras los cinco años como jefe de estudios?

-Bueno, profesionalmente hay que llamarles la atención si la situación lo requiere, pero procuro tener una relación más cercana luego, en lo personal. Entre clases o en los recreos siempre hay bromas.

-¿Y cómo piensa que le verán a partir de ahora?

-Me gustaría que me viesen igual, porque la persona no cambia, soy el mismo. Espero que el nuevo cargo no marque distancias entre los alumnos y yo, aunque es inevitable que algo cambie el chip.

-¿Qué aspectos hay que mejorar en la escuela?

-Creo que se debe mejorar la coordinación y potenciar el trabajo en equipo. También la formación, tanto de los profesores como de los alumnos. En determinadas cuentas, reciclarse.

-¿Y cuáles están funcionando bien?

-Sobre todo la cercanía, el trabajo de los tutores con los alumnos. El trato es muy personalizado. También el propio trabajo que desarrollan los tutores, como profesionales, es muy bueno. Y otros de los objetivos a seguir cumpliendo es el de mantener los más de 400 convenios con empresas de Asturias que tenemos.

-¿Qué cree que le va a aportar el nuevo cargo en lo profesional y en lo personal?

-En lo profesional, una visión global de la escuela. En lo personal... Me gusta afrontar nuevos retos y tratar de superarlos.