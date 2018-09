«La habanera vive un resurgimiento por el esfuerzo de quienes la amamos» María Esther Vega, David Colado, Pipo Prendes, Marcelino Martínez 'Santi' y José Antonio Menéndez. / PETEIRO David Colado defiende el futuro de este género musical en un coloquio con María Esther Vega, Pipo Prendes y Alfonso Sánchez Peña CANDELA PICÓ GIJÓN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 03:23

«La habanera atraviesa un momento de resurgimiento por el gran esfuerzo de todos aquellos que amamos las canciones marineras». Así lo aseguró David Colado Coronas en el XI Encuentro Coral de Habaneras y Canción Marinera, que organiza la Agrupación Coral de Porceyo con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO. El director de la Banda de Música Ciudad de Oviedo participó en esta charla-coloquio junto a Pipo Prendes, María Esther Vega y Alfonso Sánchez Peña, una cita en la que se abordó el futuro de este estilo musical.

Las habaneras, también llamadas «canciones de chigre», tienen una gran vinculación con aquellos lugares costeros en los que la mayoría de su población se dedicaba a la mar. Su melodía «simple y envolvente», acompañada por unas letras llenas de encanto y nostalgia, envuelven a quienes las escuchan en «una nube de sentimientos y libertad», comentó Pipo Prendes.

María Esther Vega recordó que las habaneras, en Candás, también «eran una manera para que las trabajadoras de las grandes fabricas, como Fortanet y Aldo, no se distrajeran en sus puestos de trabajo y rindieran el máximo posible en sus jornadas laborales». Sin embargo, precisó esta «actividad que empezó siendo casi una obligación, termino por convertirse en un hobby». Una afición que se mantiene viva a día de hoy.

Para que las nuevas generaciones no pierdan el interés por esta variedad musical y siga promoviéndose con el paso de los años este arraigo cultural de muchas regiones costeras, el compositor y director de la Banda de Música de Pola de Siero, Alfonso Sánchez Peña, indicó que el futuro de la habaneras debe «enfocarse también en la técnica». Como ejemplo, propuso hacer más complejas las nuevas creaciones, para evitar que se «desvalore» su estudio.

Por otra parte, el enseñar e inculcar a los jóvenes «el origen y los valores» propios de estas canciones son fundamentales para que a la hora de cantarlas se pueda llegar a transmitir y comunicar toda la «autenticidad y pasión» que guardan sus letras. «Siempre que canto siento una gran satisfacción y alegría», comentó María Esther Vega, quien aseguró que «a pesar de no ser una música profesional se canta con el corazón y eso es fundamental». En esa misma línea, David Colado hizo referencia a que es necesario seguir manteniendo «un único camino de trabajo» en el desarrollo de recuperación en la canción habanera. «Los jóvenes no saben el significado de estas canciones, debido a que no han vivido las mismas situaciones y experiencias que aquellas personas, pero sin embargo, a través de sus ojos podemos mantener viva esa esencia», defendió.

Así las cosas, los intervinientes se mostraron partidarios de desarrollar un trabajo conjunto por parte de las agrupaciones corales, profesores de música y cantautores para seguir labrando un futuro prometedor a las habaneras. Sin olvidar lo que pueden aportar aquellas personas que se dedicaron a la canción habanera y han mantenido viva la tradición a lo largo de los años.