«Haber celebrado los actos del Pueblo de Asturias habría sido irresponsable» Montserrat López Moro, en el recinto ferial Luis Adaro. / JORGE PETEIRO «La suspensión no afecta para nada al prestigio del museo y no creo que sea algo prioritario para los gijoneses. El ruido lo están haciendo otros» Montserrat López Moro. Concejala de Educación y Cultura ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 15 agosto 2018, 04:03

La gestión de Montserrat López Moro, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento, está estos días en el punto de mira. La repentina suspensión de los actos de celebración del cincuenta aniversario del Museo del Pueblo de Asturias han puesto de acuerdo a todos los grupos de la oposición, que el pasado lunes reclamaron su cese en el cargo por las «contradicciones y las mentiras» que achacan al relato del equipo de gobierno.

-¿Va a dimitir?

-Por su puesto que no, voy a seguir en el puesto. Nos han elegido los ciudadanos y peticiones de dimisiones, reprobaciones y mociones de censura es algo que llevamos escuchando todos estos años. Tenemos mucho trabajo encima de la mesa como para pensar en dimitir.

-¿No cree que las explicaciones sobre la suspensión de los actos conmemoración de los 50 años del Museo del Pueblo de Asturias han sido escasas?

-Ha habido un relato muy minucioso en el que se explica todo. El primer aviso que llega no sabemos si se trata de algo serio o de una falsa alarma. Simplemente no quisimos correr el riesgo y no me gustaría estar hoy explicando por qué no anulamos el acto en el caso de que hubiese ocurrido cualquier desgracia.

-¿Qué riesgos se corrían?

-Haber celebrado los actos del Museo del Pueblo de Asturias habría sido irresponsable por nuestra parte tras recibir esta denuncia anónima. Al principio no se tenía la certeza, pero después se pudo comprobar que sí existía este nido.

-Pero, ¿por qué se decide anular el acto sin ni siquiera comprobar que existía un nido de avispa asiática?

-Esto ocurre la noche del viernes. Estábamos en la ceremonia de inauguración de la Feria y eran las 21 horas. No sabíamos si nos encontrábamos ante una verdad o no. Ya no me compete a mí decidir quién tiene que actuar en ese momento. Aunque pueda parecer una decisión precipitada, la asumimos.

-La oposición considera que sus versiones son contradictorias y que lo de la llamada anónima a Aparicio no tiene sentido.

-Todos los días se reciben whatsapps o llamadas por cuestiones de trabajo. En este caso, el concejal de Seguridad Ciudadana recibió un aviso por mensaje al igual que hoy lo ha hecho un concejal de la oposición. Lo que nosotros no vamos a hacer es desvelar su identidad.

-Si los actos estaban previstos a las 12 horas del sábado, ¿por qué no se actuó antes?

-Los Bomberos llegaron pasadas las 11 horas y, una vez allí, no detectaron nada.

-¿No se detectó nada porque las indicaciones eran erróneas?

-No, en absoluto se sabía dónde podía estar, si en el tendayu o, como finalmente fue, en la bolera. Ellos fueron a realizar las tareas establecidas en el protocolo de seguridad y no encontraron nada.

-Si se tomó como una falsa alarma, ¿por qué no se retomaron los actos como estaba previsto?

-Porque a las 22.35 horas de la noche del viernes se había enviado la cancelación. Hubo dos correos: unas invitaciones que iban desde el Museo del Pueblo de Asturias y otras desde el Ayuntamiento. Estas últimas se mandaron ya la misma noche del viernes informando de que se cancelaba.

Notificación al director

-¿Cuándo se enteró Juaco López, director del museo?

-Se enteró personalmente por mí a las 21.30 de la noche del viernes. Le comuniqué que, por razones ajenas a la organización, se tenía que suspender. Aunque me preguntó por qué, yo le dije que ya lo sabría al día siguiente.

-No se lo tomaría muy bien.

-Lo acató, si eran motivos ajenos no había más a lo que agarrarse.

-¿No se trató, como dice la oposición, de una jugada para evitar la ausencia de la alcaldesa en el acto?

-Para nada. La alcaldesa tenía fechada ya la visita a Ribadesella con muchísima antelación. En muchos actos delega en el concejal correspondiente y nunca hay problema.

-Si resultaba tan peligroso el nido de avispa, ¿cómo es que se tardó más de dos días en retirarlo?

-Eso ya no es competencia mía. Lo que desde luego sabíamos son las consecuencias mediáticas que tendría esto. Por lo que sé, los Bomberos no tuvieron los medios necesarios para retirarlo hasta el lunes.

-A toro pasado, ¿repetirían hoy la decisión que tomaron ese viernes?

-Las avispas no entienden de barreras y la situación era peligrosa. Actuaban varios grupos y la amplificación habría hecho que las avispas se hubieran alterado. Así que sí.

-¿El prestigio del museo se ha visto afectado?

-No, para nada. El prestigio del museo se ha cimentado a través de los años. No creo que sea un problema prioritario para los gijoneses que se hayan suspendido estos actos. El ruido lo están haciendo otros.