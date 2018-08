«Aún no hablamos de ubicaciones para el grado de Deportes» Sábado, 11 agosto 2018, 03:13

No espera el rector que la implantación del grado de Ciencia e Ingeniería de Datos vaya a resultar «polémico». No, al menos, hasta el punto en que lo está siendo el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por el que pugnan los campus de Mieres y Gijón. «Pensé que esta polémica no iba a surgir otra vez», reconoció ayer Santiago García Granda después de que sus últimas declaraciones, al respecto de una sede compartida, soliviantaran a los representantes municipales de ambos municipios. «Existe una comisión que está trabajando en el grado. Va dando pasos» y «aunque todo el mundo hable de ubicaciones», en ella «no hemos hablado aún de ubicaciones», zanjó el rector.