El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de la calle Orán, en el barrio gijonés de Pumarín. Citoula

Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Las primeras investigaciones apuntan a una muerte por ingesta de sustancias tóxicas. El cuerpo fue localizado junto al centro de salud de Pumarín

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:16

La Policía halla el cadáver de una joven de 21 años en un descampado de Gijón. El cuerpo fue localizado de madrugada en un solar de la calle Orán, junto al centro de salud de Pumarín. Fue un testigo el que alertó a la Policía Local de la presencia de una joven, aparentemente fallecida. Hasta el lugar se trasladaron varios agentes, quienes al comprobar que se trataba de un fallecimiento avisaron de inmediato a la Comisaría de la Policía Nacional, que se encarga ahora de la investigación.

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Oviedo con el objeto de practicarle la autopsia y determinar si existen indicios de criminalidad.

La joven era natural de Navia, si bien residía en Gijón, donde estaba estudiando.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  3. 3

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  4. 4

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  5. 5 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  6. 6 Fallece un hombre en un accidente de tráfico de madrugada en Grado
  7. 7 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  8. 8 Los renos mágicos, la atracción que llega a Gijón estas navidades
  9. 9 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  10. 10

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón